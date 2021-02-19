Facebook封鎖澳洲新聞內容　衛報深切關注　英國促與坎培拉合作

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-19 02:48

Facebook於2月17日決定禁止澳洲用戶在旗下社交平台閱讀及分享新聞內容。英國衛報媒體集團（Guardian Media Group）18日對此表達深切關注，又指Facebook的決定在這個極其需要事實及清晰的時代下，為假消息的傳播鋪平道路。

路透社引述集團發言人稱，主要網上平台現時是通往網上新聞及資訊的關鍵門戶，相信公眾利益新聞報道應該盡可能廣泛地傳播，令國家可有健康地運作的民主制度。

Facebook：圖為2009年8月5日，英國倫敦的衛報及觀察家報辦公室。（Getty）

發言人表示，公司一貫主張，在建立公平及透明的網上平台法規時，政府必須扮演一個角色。而在英國，設立數碼市場部對於在數碼經濟之中建立公平貿易、開放選擇、信任及透明度等關鍵原則來說，會是至關重要的。

天空新聞台（Sky News）同日報道，英國政府發聲明指，倫敦方面鼓勵Facebook及澳洲政府合作找出解決方案。聲明提到，民眾可透過廣泛的來源獲得準確的新聞及資訊是極其重要的，尤其是在全球爆發疫情期間。

英國國會數碼文化傳媒及體育委員會主席奈特（Julian Knight）向路透社表示，Facebook向澳洲的欺凌行為可能導致全球各地國會立法加強對Facebook的規管，他認為對方或像大型石油公司或煙草企業一樣，長遠面對民眾的不滿。

澳洲準備立法、強制網上平台轉載當地新聞內容時，須向媒體付費。Facebook批評澳洲的法案誤解公司平台與分享新聞內容的發行者之關係。