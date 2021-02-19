馬來西亞網媒《當今大馬》藐視法庭罪成　眾籌交罰款4小時即達標

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-19 23:03

馬來西亞最高法院2月19日裁定網媒《當今大馬》（Malaysiakini）藐視法庭罪名成立，指其網站上有讀者留言貶低司法體制。《當今大馬》遭判罰款50萬吉令（約95.9萬港元）後，同日發起網上眾籌，4小時已籌得50.5萬吉令（約96.9萬港元），迅速達標。

圖為2月19日馬來西亞網媒《當今大馬》總編輯顏重慶在布城聯邦法院向媒體發言後離開。（AP）

法院裁定《當今大馬》要完全為發布讀者批評司法制度的意見負責。7人陪審團以6比1裁定《當今大馬》罪名成立，媒體總編輯顏重慶則獲判無罪。

法官魯哈娜（Rohana Yusuf）說：「這項備受抨擊的陳述已經去到各處……內容是虛假，且在本質上應受到斥責，內容涉及未經證實和不實的腐敗指控。」

《當今大馬》同日發起眾籌，並在4小時內籌集得50.5萬吉令，同日發文感謝讀者幫助。

↓《當今大馬》在Facebook宣布結束眾籌