馬來西亞網媒《當今大馬》藐視法庭罪成　眾籌交罰款4小時即達標

撰文：何文翰
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馬來西亞最高法院2月19日裁定網媒《當今大馬》（Malaysiakini）藐視法庭罪名成立，指其網站上有讀者留言貶低司法體制。《當今大馬》遭判罰款50萬吉令（約95.9萬港元）後，同日發起網上眾籌，4小時已籌得50.5萬吉令（約96.9萬港元），迅速達標。
圖為2月19日馬來西亞網媒《當今大馬》總編輯顏重慶在布城聯邦法院向媒體發言後離開。（AP）
法院裁定《當今大馬》要完全為發布讀者批評司法制度的意見負責。7人陪審團以6比1裁定《當今大馬》罪名成立，媒體總編輯顏重慶則獲判無罪。
法官魯哈娜（Rohana Yusuf）說：「這項備受抨擊的陳述已經去到各處……內容是虛假，且在本質上應受到斥責，內容涉及未經證實和不實的腐敗指控。」
《當今大馬》同日發起眾籌，並在4小時內籌集得50.5萬吉令，同日發文感謝讀者幫助。
↓《當今大馬》在Facebook宣布結束眾籌
UPDATE | Our fundraiser is CLOSED! We have collected over RM505,000 in the four hours since we launched our donation...Posted by Malaysiakini on Friday, February 19, 2021