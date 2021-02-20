朝鮮領袖金正恩職銜有變　平壤通知各國使館改稱總統

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-20 16:24

先前朝鮮官媒朝中社在報導提及最高領導人金正恩時，一律使用「國務委員長」（Chairman of the State Affairs Commission），然而不僅從11日起對外職銜改稱為「總統」（President），俄羅斯駐平壤使館更表示，北韓當局近日開始要求各國使館在翻譯時，應改稱金正恩為總統，而非委員長。

根據韓國韓聯社，俄羅斯駐北韓大使館於當地時間19日在Facebook上透露，最近收到來自朝鮮外務省寄來的公函，上面清楚告知「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」一詞的翻譯慣例，各國使館未來在英文翻譯上應改稱金正恩為President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea。

不過在（簡體）中文翻譯上，則採用直接以漢字對譯標示為「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」，而在俄文翻譯上也謹遵原意為Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики。

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報導指出，其實在今年2月17日已故領導人金正日冥誕「光明星節」，朝中社在報道金正恩參謁平壤錦繡山太陽宮時，就已在英文報導版本稱金正恩為president of the State Affairs，一改先前稱為Chairman（委員長）的慣例，直到今年1月22日朝鮮官媒翻譯上仍稱委員長，直到本月11日起才開始更正。

據悉，金正恩的爺爺、朝鮮首任領袖金日成生前職銜稱呼上也是使用「總統」（president）一詞。朝鮮當局改變字詞翻譯上的使用，被研判有可能是想向外界強調，它已逐漸轉型為符合國際形象的正常化國家。

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