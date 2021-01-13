專家有話說｜金正恩「正名」總書記　強化絕對權威之外另有棋局

據朝中社1月11日消息，朝鮮勞動黨第八次全國代表大會會議決定推選朝鮮國務委員會委員長金正恩為勞動黨總書記。這意味着，金正恩的地位可能從國務委員長變為「國家主席」。

外界對於此番變化並不意外，自2011年12月，金正日去世之後，朝鮮勞動黨總書記職位一直保持空缺，金正恩以「第一書記」頭銜作為朝鮮的實際領導人，2016年這一稱謂改成「委員長」。

本屆八大，是朝鮮勞動黨時隔八年再度恢復總書記頭銜。而2020年，朝鮮已經開始把對金正日的稱謂從「永遠的總書記」改為「永遠的領袖」，似乎也是為了此舉鋪路。

2021年1月11日，朝鮮領導人金正恩在勞動黨第八次代表大會上鼓掌，此次會議讓他的頭銜從「委員長」變為「總書記」。（朝中社）

延邊大學國際政治系教授、朝鮮半島研究院國際政治研究所所長金強一在接受《香港01》採訪時分析指出，朝鮮此次恢復總書記一職，目的有二：第一，樹立組織結構的最高權威，2012年朝鮮推舉已故的金正日委員長為黨「永遠的總書記」，金正恩推舉為第一總書記，2016年當選為黨委員長。這裏產生的問題是，為已故領袖設置的榮譽職位雖增強金正恩權力的合法性，但時間長久便影響到凸顯現任領導人的絕對權威。

朝鮮憲法規定，朝鮮在勞動黨的領導下進行一切活動。由此恢復總書記制，這是強調金正恩領導權力的最佳選擇。

第二，朝鮮的委員長、副委員長等職位有些泛化。從語言結構上也不太好明確地凸顯絕對權威。所以，這次恢復總書記制亦有整理組織結構，強化絕對權威的意味。

朝鮮勞動黨第八次全國代表大會舉行：

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對於朝鮮本次召開的八大，有觀點認為，釋放了向中國學習改革開放的信號，對此金強一表示，是否學習中國值得觀察，但可以肯定的一點是，無論朝鮮是否願意，它已經走上了類似於中國的改革開放之路。

自上世紀90年代以來，朝鮮社會已形成了全社會性質的市場化，且已成為無法改變的社會趨勢。「也就是說，朝鮮極度的經濟危機自生出市場化。如果說傳統社會主義改革的核心議題是建構市場經濟體系，那麼可以判斷朝鮮的變化具有改革開放的性質。當然，朝鮮的路經與中國不同，它必然地走經濟上改革開放，而政治上越來越集權的路徑，很可能形成官僚資本＋市場化＋集權主義的社會模式。」金強一進一步解釋。

2020年10月10日，朝鮮勞動黨建立75周年，這一日金正恩凌晨閲兵，致辭時更是罕見落淚，為無法引領人民擺脱生活困境道歉。這番動容背後，不難理解金正恩尋求改善朝鮮經濟狀況的決心。

2020年10月10日朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮當天凌晨在平壤舉行閲兵式：

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金強一指出，金正恩的目標，在他剛上任的時候就很清楚，一方面要實現擁核，雖然為了解除制裁有可能會讓出一部分核設施，但是不會徹底棄核，這是既定方針。他的另外一個很強烈願望就是恢復經濟，但是這兩手不可能一塊抓，因為太矛盾了，美國對朝鮮的極限制裁，是朝鮮五年計劃失敗的一個根本原因，也是朝鮮面臨的最重要的外部環境。

但是，朝鮮近幾年的經濟政策基本失敗，它之所以還能挺過來，就在於其市場經濟。疫情也促使金正恩進一步反思，金強一指出，「好在金正恩懂得反思，疫情過後或許有些希望。」