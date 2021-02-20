「全球最醜男人」故事好勵志　第三度結婚再娶美嬌娘

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-20 15:24

在烏干達提起Ssebabi的話，這個名字可是家傳戶曉的。現年47歲的Ssebabi，真名是巴古馬（Godfrey Baguma）。他因患罕見疾病，臉部嚴重變形，自小被歧視。他卻在2002年扭轉命運。在贏得「世界最醜男人」比實之後，他成為知名歌手，推出了幾首名曲，且在2020年娶妻，生活看來相當幸福。

巴古馬10歲起發現自己的面頰異常腫脹，害怕出外以及進行社交活動，因人們稱他是怪身。他所患的都相信是「纖維發育不全」（fibrous dysplasia）。

其母早在他出生時，已稱他不是正常的孩子，更棄他離去。他是由祖母撫養長大。

Ugandan comedian, Godfrey Baguma alias “Sebabi”, nicknamed “the ugliest man in the world”, has just married a second wife. The two lovebirds look so happy in the photos, which have ignited social networks with comments, congratulations, but also irony. pic.twitter.com/gqVNcNnleX — Elevation News Today (@ElevationToday) September 4, 2020

巴古馬2002年勝出「世界最醜男人」比賽後把握機會，成為流行歌手。他2014年推出的單曲Abagala Ssebabi，在YouTube錄得1300萬觀看次數。

事業得意，巴古馬在情場也不愁寂寞。巴古馬曾與第一任妻子結婚，後因她有外遇離婚收場。兩人育有2名子女。他2013年與第2任妻子Kate Namanda結婚，也育有6名子女。不過這段婚姻已結束。他2020年再婚，更舉辦豪華婚禮。

In yet another prove that love conquers all things, a Ugandan comedian, Godfrey Baguma aka Ssebabi who has been dubbed as the world’s ugliest man, recently got married to his third wife in a grand style. https://t.co/s1r9eaKO4h pic.twitter.com/9mVytA62dO — mochnews (@mochnews1) September 4, 2020

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