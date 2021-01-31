意大利少女瘋狂整容　切舌穿環紋身樣樣齊　驚變另類「芭比娃娃」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-31 18:52

愛美是女人的天性，不過因為愛美讓身體受傷可就得不償失！意大利一名年僅19歲的少女從小就對自己的身體着迷，並從此試圖將自己變成「芭比娃娃」進行一連串整形手術，包括眼球紋身和陰部紋身，如今她已花了超過5000美金在臉頰和嘴唇上穿了20多個孔和12條刺青劃痕。

根據《 每日星報 》報道，意大利羅馬一名少女Aydin Mod從11歲起就試圖將自己的身體變得「完美」，她透露自己小時候會在睡房內用針刺破自己的臉，並將自己的舌頭切成兩半，就是希望能在臉部刺青和在舌部穿孔。

意大利少女Aydin Mod自小就希望將自己的身體變得「完美」，按圖查看她現在的樣子▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

儘管當時有醫生勸告她不要這樣做，因為若是在穿刺的過程中不小心動到舌頭上的動脈，就有可能因為失血過多導致死亡，但是艾登還是不顧聽勸，執意要在舌頭上穿洞。現在艾登不僅在臉上有穿洞，就連胸部都有穿孔和填充物。

艾登認為自己就是個普通的正常人，「我想要過上最好的生活，如果有人對我不滿意，他們大可以遠離我，因為我唯一想要取悅的是我自己」，對於其他人的批評她也一笑置之「人們常說我醜陋，但我覺得這並不是侮辱」。

艾登也透露，自己小時候的偶像就是著名紋身藝術家瑪麗亞（María José Cristerna），是眾所周知的「吸血鬼女人」，因此她甚至還把牙齒變成吸血鬼的「尖牙」。到目前為止她已進行過多次侵入性手術，但她還是希望能在全身刺上紋身跟穿刺，並擁有永久的金屬牙齒。

【相關圖輯】美另類網紅專賣「裸足照」 月入高過醫護本業 曾被要求踩碎螞蟻（點圖放大瀏覽）：

+ 13 + 13 + 13

【相關圖輯】俄羅斯肥媽網紅與繼子結婚 預計下月生B 自爆為老公整容變靚（點圖放大瀏覽）：

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀：

太噁！家中出現「半鼠半蛆」外星生物 走過必留下恐怖黏液

只動兩指 還是一條好漢

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】