日本女發明星夢嫌自己不夠靚　斥巨資整容後　擁躉人數與工資急升

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-15 23:22

日本一個地下偶像組合的成員，日前傳出因為懊惱自己太醜沒有粉絲，23歲的她一氣之下花了將近700萬日圓（約515,225港元）整形！

日本綜藝節目《気になる1位サンの日常》日前訪問了在某醫美集團舉辦的「整容選美大賽」冠軍的女孩七海，她從小因為長得醜相當自卑，還抱怨媽媽與婆婆把自己生得這麼醜，但她的夢想是成為偶像，最後她終於實現願望成為一個小有名氣的偶像團體成員。

按圖查看七海整容前後的變化▼▼▼

雖然成為了偶像團體成員，七海卻發現粉絲們都是看外貌，不論她如何打扮仍舊沒什麼粉絲，甚至工資也少得可憐，最後她受不了決定花700萬日圓整容，希望能藉此拯救她的演藝事業。

整形後的七海被問道是否會因此而在偶像團體有所顧慮，她則樂觀地說：「本來我的粉絲人數一隻手便數得完，但現在變成兩隻手才能數完的數目了」，她直言整形前沒有粉絲，每個月薪水大概只有10萬日圓，整形後則漲到了15萬元。

七海更透露，整形後最開心的就是化妝時間，以前還沒整形前因為手不靈活，每次貼雙眼皮都貼不好，因此得花上3-4小時化妝；整形後，因為不必再貼雙眼皮，化妝時間也縮短為30分鐘，「這一切都值了！」

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