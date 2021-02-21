福奇：特朗普心存報復　他對我做可怕的事

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-21 10:42

美國傳染病專家、美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）2月19日表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）會在任何時候對公開發表不同意見的自己做出「可怕的事情」，這種敵對行為還鼓動了特朗普支持者仿效。

在英國《每日電訊報》2月19日刊發的專訪中，福奇說特朗普心存報復，授意政府部門的親信打壓他。福奇曾多次在記者會上給時任總統特朗普糾錯，也曾批評政府抗疫不力。因自己對疫情的觀點受到死亡威脅，福奇於2020年4月開始在保安人員保護下生活。

福奇說：「他（特朗普）讓（時任白宮貿易顧問）納瓦羅（Peter Navarro）在《今日美國》報（USA Today）上發表評論文章，聲稱我說過的幾乎所有話都是錯的。」福奇表示，特朗普還讓白宮通訊聯絡辦公室給所有媒體發送一份旨在詆譭他的「犯錯清單」，「這絕對是胡扯，因為根本就沒有錯誤」。

福奇表示，特朗普並不是他「努力與之共事」的第一位總統，前總統里根（Ronald Reagan）也曾不願認真處理涉及LBGT群體的愛滋病危機。即使如此，福奇與里根的關係也比與特朗普關係好得多，里根「從未阻礙福奇努力做的事」。特朗普對偽科學的依賴和對陰謀論的堅持，直接破壞了福奇以科學指導國家防疫的努力。

報道稱，福奇的質疑和糾正令特朗普厭煩，後者常在私下及公開場合貶低福奇。「人們已經厭倦聽福奇和所有白痴的話了，」特朗普去年與幕僚在電話中說，「福奇就是一場災難！」