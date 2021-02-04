GME｜戰勝華爾街大戶　Reddit軍團的「帶頭大哥」竟是位億萬富翁

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-02-04 19:00

散戶暴打華爾街空頭大鱷，這可能是2021年開年以來，最讓人喜聞樂見的海外熱點話題。以年輕股民為主的散戶，和華爾街空頭資本大公司們，在一家名為GameStop的實體遊戲連鎖店展開大戰。大批散戶通過互聯網論壇空前團結，GameStop的股價如火箭般躥升，兩周時間裏從20美元漲到了480美元。以往為所欲為的「大空頭」們，這次節節敗退，舉手投降。在此過程中，矽谷億萬富豪查馬斯帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）被視為散戶的「帶頭大哥」。

這位前Facebook高管、知名風險投資人、金州勇士隊的小老闆，雖然有着幾十億美元身家，卻毅然決然站在了「不懂股票」的年輕人這邊。 因為普通人經歷的苦難，華爾街精英們不在乎，而少年時代家境貧困的查馬斯卻能感同身受。同時，他通過這次經歷，也從這些年輕投資者的身上學到了很多。

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「矽谷裏有着太多笨蛋」

21世紀來臨，矽谷的神話時代也開始了。在矽谷剛立足時，自視甚高的查馬斯和那裏顯得有些格格不入。他先是去了美國知名門戶網站AOL（美國在線），從聊天軟件開發一路當到公司最年輕的副總裁，發現周圍盡是一些笨蛋，思路永遠跟不上自己。於是查馬斯試圖在2005年換個賽道，來到互聯網投資公司Mayfield Fund，卻明白了自己這個亞洲面孔，無法真正融入那些白人老頭基金合夥人的圈子中。

這份工作只持續了幾個月，他加入了當時剛問世一年的Facebook，成為了朱克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）的得力搭檔，為臉書開拓用戶群。4年時間過去，查馬斯作為副總裁幫助臉書在全球收穫了5億擁躉，成為現象級的社交平台。當公司變得太過龐大，身邊又不斷冒出「不聰明的人」的時候，他開始意識到，是該轉身離開了。賺夠了錢的查馬斯決定做一份屬於自己的事業，也就是日後名震矽谷的Social Capital（下文簡稱SC）。

作為風險投資公司，SC的行事風格相當狂野，且充滿着理想主義。查馬斯沒有聚焦在自己的老本行互聯網，而是把投資目標鎖定在醫療、教育行業，因為他堅信這些事情可以讓世界變得更美好。在接受紐約時報採訪時，他解釋過自己會把錢投給怎樣的創業者。「首先他要夠謙遜，能聽得進不同意見；第二他的求知欲必須旺盛，會問許多『為什麼』……最後，他得是一個有着超強韌性的人，因為創業要經歷許多磨難，前一天你還在世界之巔，第二天一切的一切卻都崩潰了，你能享受這樣的生活嗎？」秉持着這樣的選人標準，他親自會見過每一個來尋求投資的創業者，僅在2011到2015年4年時間裏，他就投中了四個企業（3家上市一家併購），獲得了豐厚的回報。

令人印象深刻的是，在其他領域中，查馬斯同樣展現了先知般的預見性。他入股了NBA金州勇士隊，此後四年裏勇士拿下了三座總冠軍獎杯；他還買入了大量比特幣，現在有底氣笑稱「正是帳戶裏的這些比特幣能讓我睡個好覺」。另外，他在大批華爾街空頭如禿鷹般圍捕特斯拉（Tesla）的時候，堅持買入特斯拉的股票。現在特斯拉的價值橫掃全球汽車行業，馬斯克（Elon Musk）成了世界首富，再次證明了他的眼光。

站在散戶身後的億萬富翁

這一次GameStop的大戰中，一如既往的，查馬斯又站在了華爾街精英的對面。他在社交網絡上發布了自己買入GameStop的消息，大大鼓舞了散戶們的信心，股價也順勢上漲。

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事實上，他這次並沒有投入太多錢，只買了12.5萬美元的GameStop看漲期權——當時這支股票的價格是115美元，上周他在單股350美元時平倉，翻了三倍。為了證明自己不是為了賺錢，查馬斯把本金加上利潤一共50萬美元都捐給了扶持小企業的另一家基金。他說，這一次的投資的目的在於「學習」，而這場戰役的確讓他學到了很多。

捐完錢的第二天，他接受CNBC連線採訪，面對主持人來勢洶洶的拷問「你為什麼站在散戶這邊」，查馬斯邏輯清晰、冷靜辯駁，把對方陳腐而不自知的觀點一一擊破。也正是這場論戰，讓他被推上了散戶「帶頭大哥」的位置。查馬斯說，在此之前，自己並沒有意識到論壇中的這些散戶有着如此高的專業水準，「他們所做的基本面分析，甚至比我合作過的許多投資專家都要出色」。

「你不要小看了這些年輕人的智慧，通過互聯網，他們能獲得和那些大空頭一樣的專業工具和計算水平。散戶們在論壇上每天都會公布自己的倉位和下一步動作，但那些大公司不會，他們依然在用閉門會議、電話和郵件暗​​中勾結。這並不公平。」關於那些散戶的憤怒和熱情，查馬斯在論壇上看到了太多如刀片般鋒利的故事，所以感同身受。

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在2008年那場金融危機中，華爾街通過各種手段讓散戶們成了接盤俠，許多人一夜之間一無所有，家破人亡。那一輩散戶的孩子們現在有了反擊華爾街的機會，他們牢牢抓住了，而且手段無比正當。「這些股票我永遠不會賣，因為我不是為了賺錢，而是想讓當初奪走我父親一切的那些公司去見上帝。」散戶們這樣的態度，驅使着他們把這場戰爭進行到底，空前團結。

在賣出GameStop的股票後，查馬斯還買入了其他兩支和前者有着同樣近況的股票，目前繼續關注着事件後續會如何發展。同時，查馬斯高調宣布將競選加州州長。他認為現任州長紐瑟姆（Gavin Newsom）的表現非常差勁，「稅太高，物價太貴，教育水平一落千丈，教師薪水卻只夠勉強度日」。

這位年輕的億萬富翁，能否在投資和股票市場之外，做更多實事，讓身邊的世界更美好呢？我們可以拭目以待。