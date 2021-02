美國散戶戰勝華爾街了嗎？　贏家終歸是資本主義

美國勞工聯合會(American Federation of Labor)並不總是與勞工站在同一陣線反抗資本家的剝削,如1912年馬薩諸塞州勞倫斯爆發紡織工罷工,馬州出動國民警衛隊鎮壓,但美國勞工聯合會竟因對手世界產業工人聯合會(Industrial Workers of the World)協助罷工者,而不願承認勞倫斯紡織工的罷工權益。(Library of Congress)