新冠肺炎｜新西蘭擬推動APEC對抗疫物資免除關稅

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-22 09:30

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議將於5月舉行，2021年主辦國新西蘭有意推動議案，讓各國就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫物資貿易時免關稅。

圖為2月15日，奧克蘭機場。首批輝瑞公司及BioNtech研發製造的新冠疫苗運抵新西蘭。（Reuters）

新西蘭副貿易部與經濟部長維塔利斯（Vangelis Vitalis）表示，取消關稅的目的，是為確保小國在抗疫及接種方面不會處於落後。紐西蘭將推動APEC成員國之間的藥品、醫療與外科儀器、衛生及其他產品的運輸提供免關稅政策，同時放寬對彼此跨境運輸的限制。

APEC由21國組成，除新西蘭外還包括中國、美國、加拿大、澳洲、新加坡等。APEC峰會預定在11月舉行，新西蘭需在這數周內與其他各國就免關稅議題磋商並取得共識，以便在5月舉行的貿易部長會議上通過。

維塔利斯指出，新西蘭希望傳達的訊息是，要戰勝這次疫情，需要全球的參與：「貿易不能解決這場危機，但可以提供一些協助。」

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2020年部分APEC成員國承諾將確保疫情期間供應鏈開放，並取消對關鍵物資特別是醫療用品的貿易限制，但這些措施並未獲得持續推行。僅有新西蘭和新加坡採取措施，進一步取消超過120種抗疫關鍵物資的關稅。

新西蘭希望推動APEC發表一份部長級聲明，列出一份疫情關鍵物資與服務的清單。