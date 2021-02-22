波音777客機引擎故障遭美國日本停飛　FAA頒緊急適航令

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-22 11:23

美國聯合航空公司（United Airlines）一架使用普惠（Pratt & Whitney）PW4000型引擎的波音（Boeing）777-200客機右側引擎發生故障後，聯邦航空局（FAA）2月21日隨即頒布緊急適航命令，停飛採用同類型引擎的波音飛機。日本同日亦下令停飛同款客機。

美國波音客機引擎故障：圖為美國科羅拉多州（Colorado）布魯姆菲爾德警察局（Broomfield Police）2月20日在社交媒體上發布的圖片，顯示當地一間房屋前有一個大型引擎艙碎片。（Twitter@BroomfieldPD）

↓相關圖輯：美國聯合航空公司一架波音777-200客機2月20日飛行期間右側引擎在出現故障，引擎碎片從天而降砸向民居，請點擊放大觀看現場圖片：

美國聯邦航空局當天發布緊急適航令，並要求加強檢查與涉事客機相似的飛機。局長迪克森（Steve Dickson）表示，指令意味着某些飛機將被停飛。波音公司（Boeing）亦建議航空公司停飛與涉事客機相似的飛機。

日本國土交通省同日晚要求日本航空（Japan Airlines）和全日空（All Nippon Airways，ANA）停飛使用普惠PW4000型引擎的波音777飛機，直至另行通知。

國土交通省稱，日本航空一架從那霸市飛往東京的航班2020年12月4日由於左引擎故障而必須返回機場，那架飛機與今次美聯航出事的飛機機齡相同。

聯合航空公司一架波音777-200客機2月20日從科羅拉多州首府丹佛（Denver）出發，起飛後不久右側引擎故障，散落的碎片砸向地面居民，飛機最終成功緊急降落，地上和機上均無人受傷。