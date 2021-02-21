民調顯示若特朗普創黨　近半共和黨人將改為支持特朗普新黨

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-22 15:09

美國一項最新民調顯示，近一半的共和黨人表示，如果前總統特朗普（Donald Trump）建立新政黨成為領袖，他們將捨棄共和黨，加入新政黨。

圖為2021年1月20日，在華盛頓白宮南草坪，特朗普登上海軍陸戰隊一號，前往海湖莊園。（AP）

薩福克大學與《今日美國》在2月15日至19日期間，對1000名在大選中投票特朗普的選民進行民調。有46%的受訪人表示，如果特朗普決定創建新政黨，他們將放棄共和黨，加入新政黨。只有27%的人表示他們將繼續支持共和黨，其餘的人表示他們還沒有決定。

「我們覺得共和黨沒有為我們而戰，而我們看到特朗普每天都竭盡全力為我們而戰」一位來自密爾沃基的共和黨小企業主說。「有一些建制派的共和黨人，他們只同意民主黨人的觀點，而且從不反駁。」

特朗普卸任後定居海湖莊園，但仍與政治盟友保持聯繫（點擊查看大圖）：

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在特朗普的第二次彈劾案結束後，特朗普與參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的關係幾乎決裂。雖然麥康奈爾沒有投票支持彈劾特朗普，但是在彈劾審判結束後發表長達20分鐘的講話譴責特朗普，並稱特朗普要為國會暴亂負責，而且可能承擔刑事責任。分析指麥康奈爾的目的是要擺出共和黨不歡迎特朗普的立場，阻止他4年後代表共和黨再次參選。

值得一提的是，特朗普將於2月28日在保守派政治行動大會（CPAC）上發表卸任來首次公開講話，據悉特朗普將談論共和黨和保守運動的未來。