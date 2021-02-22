波音777引擎墜落嚇壞人　美國波音籲全球停飛部分客機

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-22 17:41

美國聯合航空公司（United Airlines）一架使用普惠（Pratt & Whitney）引擎的波音777型客機右側引擎出現故障後，美國波音公司（Boeing）2月21日呼籲全球停飛配備普惠特定型號引擎的777型客機。

波音當天在一份聲明中表示，公司建議暫停營運128部由普惠4000-112引擎提供動力的777型飛機，包括69架正在使用以及59架已入庫的客機，直到聯邦航空局（FAA）確定已適當地檢查這些飛機。

美國波音客機引擎故障：圖為美國科羅拉多州（Colorado）布魯姆菲爾德警察局（Broomfield Police）2月20日在Twitter上發布的圖片，顯示當地一間房屋前有一個大型引擎艙碎片。（Twitter@BroomfieldPD）

↓相關圖輯：美國聯合航空公司一架波音777-200客機2月20日飛行期間右側引擎在出現故障，引擎碎片從天而降砸向民居，請點擊放大觀看現場圖片：

波音負面新聞近日一連兩宗。一架波音747貨機同日在荷蘭出現類似意外，2人輕傷。一架波音747-400型貨機21日從荷蘭馬斯特里赫特（Maastricht ）出發，原定前往紐約甘迺迪國際機場（JFK Airport），但起飛不久引擎起火，之後轉降比利時列日機場（Liege Airport）。

貨機飛行期間，機身金屬碎片掉落在小鎮梅爾森（Meerssen）地面，造成2人輕傷，其中1人送醫治療，另有幾部車和數間房屋遭損毀。

英國廣播公司（BBC）稱，聯合航空及日本兩大航空公司已停用62部飛機，大韓韓空（Korean Air）稱有6部停飛。