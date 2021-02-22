波音747貨機引擎爆炸部件墜落傷人　荷蘭調查

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-22 22:13

一架波音747-400貨機2月20日在發生故障，引擎在半空發生爆炸後，部分部件掉落在荷蘭南部一處。荷蘭安全委員會（Dutch Safety Board）稱正在調查事件。

航班編號為5504的貨機20日從荷蘭馬斯特里赫特（Maastrich）出發，原定飛往美國紐約甘迺迪國際機場（JFK Airport），但起飛不久引擎起火，之後轉降比利時列日機場（Liege Airport）。

貨機飛行期間，機身金屬碎片掉落在小鎮梅爾森（Meerssen）地面，造成2人輕傷，其中1人送醫治療，另有幾部車和數間房屋遭損毀。路透社22日引述目擊者稱，聽到1至2次爆炸。

貨機屬於百慕達的航空公司Longtail Aviation所有。它使用的是普惠（Pratt & Whitney）PW4000型引擎。

普惠的引擎一天內兩度涉事。美國聯合航空公司（United Airlines）一架波音777-200客機20日從科羅拉多州首府丹佛（Denver）出發，起飛後不久右側引擎故障，散落的碎片砸向地面居民，所幸飛機最終成功緊急降落，地上機上無人受傷。Longtail Aviation貨機使用的引擎，是聯合航空客機所使用的、較細版本的引擎。

Longtail Aviation稱現時揣測事件起因言之過早，並稱公司在與荷蘭、比利時、百慕達及英國的政府部門檢視這個案。