全球首富換位不斷　Elon Musk一天少150億美元身家貝佐斯重奪寶座

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-23 14:46

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價周一（22日）大跌8.6%，讓行政總裁馬斯克（Elon Musk）的身價一天就少了152億美元，從而痛失彭博億萬富豪排行榜首的寶座，全球首富又換亞馬遜的行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）來做。

商業內幕（Business Insider）分析特斯拉周一股價大跌，是因為有消息傳出特斯拉暫停接受Model Y SUV入門款新訂單。

專精交通電動化及特斯拉消息的新聞網站Electrek報道，特斯拉宣布調降這款SUV標準款售價至39,990美元不到一星期，就停止接受新訂單，而且把這個車款從美國官網中購買組合選項中移除。加拿大官網上的組合選項內，現在也看不到這款車。

Business Insider說，目前不清楚移除是暫時的，還是永久。特斯拉沒有立即回覆他們的採訪。

馬斯克則是在周一的一則推文中表示，Model Y的標準款SUV還是可以在「線下」買得到。

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彭博資訊認為，特斯拉股價會跌，部分原因要歸咎馬斯克上周六推文評論比特幣和以太幣價格「似乎確實高了些」；而他自己這個月稍早才揭露特斯拉在資產負債表中增加了15億美元的比特幣投資。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克淨資產周一因特斯拉股價下跌，身價降為1,834億美元，排名變成全球第二。全球首富頭銜再由身價1,863億美元的貝佐斯拿回。

由於特斯拉的市值波動，兩位億萬富翁的排名今年一直在交換。馬斯克的另一家公司SpaceX，本月初籌得8.5億美元後，讓他再短暫取代了貝佐斯的首富之位。因為SpaceX這家火箭公司估值達到740億美元，較8月激增60%。

貝佐斯曾連續三年高居全球財富排行榜榜首，直至今年1月首度被馬斯克在特斯拉股價大漲794%的推動下超車。

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