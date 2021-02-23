特朗普卸任後首場演說　可能提及2024年再出選總統

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-23 16:00

美國前總統特朗普（Donald Trump）即將發表卸任後的第一場重要演說。主辦單位2月22日表示，特朗普可能會提到自己有機會於2024年再度角逐總統職位的可能。

保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference, CPAC）25日至28日在佛羅里達州（Florida）奧蘭多（Orlando）舉行。根據議程，特朗普將在28日下午3時40分發表演說。

圖為美國時任總統特朗普（Donald Trump）2020年2月29日在馬利蘭州（Maryland）國家港灣（National Harbor） 蓋洛德國家旅遊度假與會議中心（Gaylord National Resort & Convention Center）出席保守派政治行動會議（CPAC）。（Getty）

主辦單位美國保守派聯盟（American Conservative Union）主席施拉普（Matt Schlapp）表示，他預料特朗普將概述自己在共和黨政治中扮演的積極角色。施拉普告訴路透社：「我不確定他會針對2024年（大選）說些什麼，但我很有信心他會明確表示這存在非常可行的可能性。」

施拉普說，特朗普會在政局中保有一席之地並將參與初選，他會提出意見和發表講話，這讓共和黨人不寒而慄，他們十分擔心他持續保有影響力。而施拉普的建議是讓他們習慣它。

其他可能在2024年代表共和黨參選的人包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和南達科他州（South Dakota）州長諾姆（Kristi Noem），他們2人也將參加保守政治行動會議。