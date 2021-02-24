前外交官伯恩斯將掌美國中情局　曾與中國多次交手

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-24 11:28

伯恩斯（William Burns）獲美國總統拜登（Joe Biden）提名出任中央情報局局長，參議院2月24日將舉行提名聽證會。擁有超過30年外交經歷的伯恩斯，曾與中國多次交手。如果提名獲通過，他將是首位晉升中情局局長的職業外交官。

《華爾街日報》引述一名官員說，預計伯恩斯將於聽證會概述四個優先事項：中國、科技、中央情報局的人事，以及加強美國的夥伴關係，包括加強與前總統特朗普（Donald Trump）任內偶爾緊張的盟軍情報部門的關係。

有前情報高官指，作為首位被選為中情局管理人員的職業外交官，伯恩斯面臨挑戰：領導一個正處於轉折點的間諜機構。中情局前幕僚長、現任喬治梅森大學海登中心主任法伊弗（Larry Pfeiffer）說，「大量的資源將不得不重新分配給中國，同時我們要共同努力，比以往任何時候都更加努力地對抗中國。」。報道指，這項任務，以及面對新舊威脅時，如何對有限的資源進行艱難選擇，將取決於伯恩斯。

伯恩斯於奧巴馬（Barack Obama）任職總統時期，曾經常前往北京，就伊朗、阿富汗和俄羅斯等議題與北京磋商，並且於擔任副國務卿後，更積極和直接參與中美關係，是中美戰略安全對話的美方牽頭人。他於北京曾會晤時任中國國家副主席的李源潮。伯恩斯經歷了33年的對外服務生涯之後，於2014年卸任國務卿，此後一直擔任智庫卡內基國際和平研究院的主席。

對中情局歷史頗有研究的美國記者兼作家韋納（Tim Weiner）於《華盛頓郵報》1月11日刊出的文章稱，拜登提名伯恩斯出任中情局局長，意味拜登有意讓美國的情報機構為美國外交服務，是自1950年代以來從未見過的，形容是緊迫和繁重的任務。