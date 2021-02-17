拜登班底｜中國政策團隊料加入新成員　對華態度均較為強硬

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-17 19:08

美國總統拜登（Joe Biden）正在籌備其中國政策團隊，新招募的人員過去的演講和撰文內容所折射出的基調與前任總統特朗普（Donald Trump）相似，對華態度均較為強硬。

拜登團隊有很多奧巴馬時期的老面孔，國務卿布林肯更是與中國多次「交手」。想了解更多，請點擊放大瀏覽：

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彭博社2021年2月16日報道，新招募的人員包括智庫美國進步中心（Center for American Progress）前高級研究員哈特（Melanie Hart），她將負責檢視特朗普政府的政策，包括其「清潔網絡」倡議，該倡議督促各國將中國電訊設備製造商華為的產品排除在外。

哈特曾於2020年10月與其他人合作撰寫一份報吿，着重強調了幫助華為崛起的中國政府補貼政策，並主張對來自美國和盟國的供應商提供反補貼支持。

目前，拜登尚未公布主管經濟增長、能源和環境的中國政策協調人的人選，但預計該職位將由哈特擔任。

此外，中國團隊還包括在五角大樓任職的拉特納（Ely Ratner）。拉特納長期擔任拜登的助手，也是一名中國問題專家。他曾和財政部官員羅森伯格（Elizabeth Rosenberg）撰寫一份報吿，呼籲日本和荷蘭建立「國際財團」，以製造半導體並使供應鏈多樣化。報吿還指出，「中國挑戰，往往被描述為未來的問題，（其實）它現已存在」。

羅森博格還在另一份報吿中呼籲美國會授權資金，以補償「中國施以脅迫性措施」的目標企業，並使美國在未來的供應鏈中不可替代。

彭博社指出，新任命人員的過去經歷暗示拜登團隊可能採取的對華態度。拜登政府在制定計劃上一直持謹慎態度，稱特朗普時代的大多數政策都在接受檢視。但新的團隊在一個訊息上是統一的，那就是在與中國對抗前先與盟友合作，這與特朗普的獨行做法形成鮮明對比。