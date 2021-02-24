澳媒：北京簽證中心外判商有國家背景　內政部調查無發現安全問題

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-24 14:49

澳洲《悉尼先驅晨報》2月24日報道，負責為澳洲於43個國家處理簽證服務的威孚公司（VFS Global）於中國使用北京東方天曉出入境服務有限公司辦理北京的簽證申請。內政部最近數周展開內部的調查，研究敏感資料的安全。

北京東方天曉股權據指部份是由國有投資公司信集團旗下子公司中信旅遊集團持有。公司紀錄顯示，威孚本身也有部份由中國主權財富基金成棟投資有限責任公司所擁有。

內政部調查並無發現外判商有問題，並指有制衡程序確保沒有數據會受到損害。發言人表示，公司無法取得於中國提供給威孚用來澳洲申請簽證的數據，以及簽證申請人的個人資料。內政部的調查顯示，北京東方天曉沒有能力將數據傳出簽證申請中心。

威孚公司負責為澳洲於中國處理簽證申請。（網站截圖）

威孚通訊總監布龍（Peter Brun）表示，實際是所有外資公司於中國都與當地擁有或國有設施管理公司合作。他說，當地公司提供辦公室空間和行政職員，「公司的東主或投資者絕對無法接觸簽證申請中心的任何數據，也不能接觸資訊科技的基建設施」，「威孚於中國沒有任何伺服器」。

加拿大《環球郵報》曾報道，威孚公司將加拿大於中國北京的簽證中心外判給北京雙雄，外判商被指由北京公安局擁有。新西蘭也是使用同一個外判商。兩國的簽證安排引起疑慮，憂慮生物辨識資料的安全，擔心如有居民出於安全理因離國時中國政府或收到通知。