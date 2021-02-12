澳洲總理：香港人5年延長簽證到期後　申請永久居留會有技術要求

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-12 16:02

香港2020年中實施「港版國安法」後，澳洲同年宣告推出優待港人方案，包括讓持當地學生簽證或臨時技術簽證的港人獲准額外在澳洲居留5年，然後有途徑申請永久居留。外界一直關注該些港人未來申請永居的條件，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月11日接受媒體訪問時稱，該些港人在簽證屆滿後可申請「技術類別」的永久居留簽證，須有「適當技能」。

莫里森接受澳洲SBS中文台廣東話組專訪時表示，該些港人將來銜接申請的是一種技術類別的永久居留簽證，像所有申請永居簽證的人一樣，會有技術要求。報道指，根據澳方解釋，不會為港人專設一項新簽證，而是讓他們以優待條件申請現有永久居留簽證。

圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2020年7月9日解釋有關對香港人簽證制度的新方案（Getty）

2500人已獲延長簽證

澳洲是在2020年7月公布針對香港人設立的新計劃，主要受惠者為留學生與獲臨時技術簽證者，可獲准額外在澳洲居留5年。澳洲廣播公司（ABC）2021年2月11日報道，至今有2500名在澳洲的香港人已獲延長簽證。

目前逗留在澳洲的外籍人士若然要申請永久居留，包括有獨立技術簽證（Skilled Independent visa，俗稱189簽證）、技術提名簽證（Skilled Nominated Visa，俗稱190簽證）等途徑，該兩種簽證會計算申請人的分數，評估其教育水平、在澳洲的工作經驗等，簽證並要求申請人從事的職業列於當局技術清單內。