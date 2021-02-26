誰來為卡舒吉肢解案追尋「正義」　拜登幫不了忙？｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-26 16:00

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案發生至今超過兩年，在美國新總統拜登（Joe Biden）上場後，2月25日終傳出美方會解密調查報告的消息，據外媒報道，報告將指向暗殺案得到沙特王儲批准。人權組織期盼拜登會追究幕後黑手、懲治「真兇」，但這些期望都可能落空，皆因拜登新政府還有更多政治考慮。

美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉2018年10月2日在沙特阿拉伯駐土耳其大使館內被殺。（Getty Images）

震撼國際的肢解案

2018年10月2日，曾多次批評沙特王室的卡舒吉在進入沙特駐土耳其領事館後離奇失蹤，直至同月20日，沙特才證實卡舒吉死亡，在領事館官邸花園一口井內找回屍體殘肢。後來事件更傳出有「肢解過程錄音」的震撼消息，過程長達7分鐘，據報卡舒吉遭拖到一張桌子活生生肢解，曾垂死慘叫，直至他被注射藥物後才停止。

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誰來尋「正義」

在事件發生後，卡舒吉未婚妻、聯合國官員與人權組織均推動要尋找公義，國際社會把矛頭指向沙特王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman），質疑他是幕後下令者，如今美方將解密中情局（CIA）在2018年的案件調查報告，據外媒指報告認為是沙特王儲批准暗殺案，再度引來關注人權者的希望。

圖為2015年2月1日，沙特阿拉伯裔記者卡舒吉在巴林麥納麥一個記者會上發言。（AP）

拜登幫不了忙？

國際人權組織期待拜登的新做法，拜登政府也指會「重新調較」與沙特關係，但不代表美沙關係就會大幅改變，例如在調查報告公開前夕，拜登2月25日與沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdel-Aziz）通電話，美聯社指出，拜登上任超過1個月後才與這位中東重要盟友通電話，確有顯示出「不高興」之意，但據白宮新聞稿，兩人通話沒有提及卡舒吉案或案件調查報告，反而更着重於兩國合作，拜登的語調實際是「較溫和」，也與拜登過去指會把沙特王儲變成「遭放逐者」（Pariah）的說法形成對比。

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉2018年10月被殺案，案發至今已逾2年。圖為2018年10月15日，土耳其警方鑑證人員來到兇案現場調查。（Reuters）

專家：拜登不會切斷與沙特關係

拜登政府強調「人權外交」，固然與前屆特朗普政府不同，過去曾傳出特朗普政府考慮赦免沙特王儲，這在拜登任內幾乎不可能發生，但人權組織期待美國會有實際制裁或其他強硬行動，同樣未必出現，美國媒體指出，畢竟華盛頓政府也甚看重戰略夥伴，重視其石油庫存及作為在中東區內抗衡伊朗的力量。

布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策研究主任歐漢龍（Michael O’Hanlon）認為，拜登若把沙特王儲變成「遭放逐者」，只會是切斷美國與沙特之間的經濟與軍事關係，拜登不會這樣做。