英媒：美國未來只向沙特阿拉伯出售防衛武器

撰文： 許懿安 何文翰 最後更新日期： 2021-02-27 18:03

英國媒體2月26日報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府考慮取消部分與沙特阿拉伯（Saudi Arabia）達成的軍火協議；它們被指用作侵犯人權的憂慮。此外美國也可能將軍售的範圍，縮減至防衛武器。

路透社26日引述4名熟悉華府的消息人士稱，官員在評估近期與沙特達成的協議、當中包括設備及訓練，以考慮它們是否可被視為「防衛」性質。那些協議或會獲批。

圖為2月26日美國總統拜登及夫人吉爾乘空軍一號到達德州休斯敦。（AP）

美國國務院發言人稱，即使華府確保沙特會有它所需、用來保護其領土和人民的東西，美國聚焦的是，終結也門的衝突。

發言人提及拜登2月4日已宣布，結束美國對也門戰爭中進攻行動的所有支援，包括相關的軍售。

報道指，新政策仍准許被認為是防禦產品的買賣，包括薩德導彈防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD）及愛國者（PAC）防空導彈系統。

拜登政府在重新調查其與沙特的關係，但看來需要一些技術。沙特人權問題惹來外界批評，而流亡美國的沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年被殘殺一事，都令華府內外受壓。不過沙特也是美國其中一個盟友，兩者聯手應對伊朗構成的威脅。