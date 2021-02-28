拜登歡迎美國眾議院通過1.9萬億刺激經濟方案　籲參議院盡快審議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-28 03:24

美國眾議院2月27日凌晨通過1.9萬億的刺激經濟方案，總統拜登（Joe Biden）表示歡迎，並呼籲參議院盡快審議，為全國民眾提供援助。

拜登在白宮表示，自己曾聯絡眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），感謝她支持該方案，並指大家不可浪費時間，稱需要更決斷、快速和大膽地採取行動，令國家可以越過新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，經濟重新向前發展。他認為，美國民眾被疫情影響太過長久。

眾議院27日以219對212票通過方案，內容包括直接向美國人派發1,400美元，以及每周向合資格人士派發400美元聯邦失業補助金，至8月29日。

美國民主黨擬在3月中由總統拜登簽署1.9萬億美元刺激經濟方案，但在方案中提高最低工資的內容上，民主、共和兩黨仍有嚴重分歧。（Reuters）

民主黨計劃拜登於3月中簽署該方案，但方案之中的提高最低工資一項仍然充滿爭議，共和黨人認為提升最低工資至每小時15美元會損害企業，導致失業問題可能更嚴重，再加上有最少兩名民主黨參議員亦表明反對，因此民主黨人或被迫刪除有關內容。

目前參議院中，民主、共和兩黨各佔50席，即使身兼議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）可以投下關鍵一票，但有參議院規則專家指，提高最低工資並不屬於可以簡單多數制表決的議題，而是要取得最少60票支持。佩洛西預計救市方案可能在不包括提高最低工資的情況下通過，但強調民主黨不會放棄爭取。