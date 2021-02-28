金正恩出傳記《偉人和強國時代》　闡述10年間國防外交等政績

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-01 12:28

朝鮮外宣媒體「由我們民族自己」2月28日公開朝鮮領袖金正恩的傳記內容，闡述金正恩10年間在國防、外交、經濟、社會、文化領域取得的成就。

朝鮮政府提供圖片顯示，朝鮮領導人金正恩在平壤出席於2月8日至11日期間舉行的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議。（AP）

韓聯社2月28日報道，這本題為《偉人和強國時代》的傳記由平壤出版社2020年12月30日出版發行，共620頁，分7個部分介紹金正恩執政10年間取得的成就，包括核武開發、朝美新加坡會談、派團出席平昌冬奧會等。

圖為《偉人和強國時代》封面。（由我們民族自己網站）

在核武研發方面，書中詳細介紹裝載洲際彈道導彈（ICBM）彈頭的氫彈試射，以及「火星-14」號和「火星-15」號洲際彈道試射等一系列實驗，並強調要以力量和核威懾力應對敵對勢力的核威脅。

外交方面，書內重點介紹朝美新加坡首腦會談和板門店韓朝美首腦會談，但未有提及河內會談無果而終，以及與韓國總統文在寅聚首板門店會談。有關韓朝關係，書中主要介紹派團出席平昌冬奧會和板門店會談，但沒有介紹韓朝平壤首腦會談。

書中亦強調朝鮮與傳統盟友的關係，介紹了金正恩2018年和2019年期間的4次訪華之旅。