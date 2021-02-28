47香港民主派人士被控　歐盟：嚴重關切

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歐盟駐港澳辦事處2月28日在Facebook發文，回應香港民主派47人因初選被控違反港區國安法事件。歐盟稱對事件嚴重關切，並要求立即釋放他們。

警方國安處1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，他們今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，去年在初選大勝的「抗爭派」，無一倖免全部被告；民主黨、公民黨、社民連亦有多人被控。

-The charges laid on 28 February against 47 pro-democracy candidates who took part in primary elections last July is of...

European Union in Hong Kong and Macao 發佈於 2021年2月28日 星期日

帖文內容稱47人被控，機構對此嚴重關切，又稱這些控罪表明，正當的政治多元化在香港將不再被容忍。

歐盟促請香港及北京當局遵守其對已被莊嚴載入《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）、有關基本自由與法治的承諾。

機構要求他們立即獲釋，並稱將繼續密切監察事態發展。

案中有8人暫時未被起訴，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等。被控名單如下：

初選︱民陣籲「企滿法院」聲援　司法機構延伸庭轉播　僅95公眾席
國安法｜認曾猜忌民主黨　岑子杰道歉　黃碧雲：我都猜忌過激進派
全名單︱47人被控顛覆政權　抗爭派無一倖免　鄺俊宇等8人暫甩難
國安法｜岑敖暉偕新婚妻拖手報到　袁嘉蔚淚下：遺憾未能服務街坊
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