47香港民主派人士被控　歐盟：嚴重關切

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-28 19:53

歐盟駐港澳辦事處2月28日在Facebook發文，回應香港民主派47人因初選被控違反港區國安法事件。歐盟稱對事件嚴重關切，並要求立即釋放他們。

警方國安處1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，他們今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，去年在初選大勝的「抗爭派」，無一倖免全部被告；民主黨、公民黨、社民連亦有多人被控。

-The charges laid on 28 February against 47 pro-democracy candidates who took part in primary elections last July is of... 由 European Union in Hong Kong and Macao 發佈於 2021年2月28日 星期日

帖文內容稱47人被控，機構對此嚴重關切，又稱這些控罪表明，正當的政治多元化在香港將不再被容忍。

歐盟促請香港及北京當局遵守其對已被莊嚴載入《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）、有關基本自由與法治的承諾。

機構要求他們立即獲釋，並稱將繼續密切監察事態發展。

案中有8人暫時未被起訴，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等。被控名單如下：