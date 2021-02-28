香港民主派47人被控　英國外相藍韜文：深感不安

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-01 00:02

香港民主派47人因初選被控違反港區國安法，繼歐盟2月28日稱對事件嚴重關切並要求立即放人後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）同日晚上在Twitter推文，稱對於他們在港區國安法項下被控串謀顛覆國家政權罪深感不安。

警方國安處1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，他們今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，去年在初選大勝的「抗爭派」，無一倖免全部被告；民主黨、公民黨、社民連亦有多人被控。

藍韜文Twitter推文稱：「以港區國安法控告47名香港政界人士及社運人士的決定令人深感不安。這展示出國安法最了無修飾的條款被用於消除異己多於恢復秩序——與中國政府所承諾的是相反。」

The decision to charge 47 Hong Kong politicians & activists for subversion under the NSL is deeply disturbing. It shows in the starkest terms the NSL being used to eliminate political dissent rather than restore order - contrary to what the Chinese Government promised — Dominic Raab (@DominicRaab) February 28, 2021

同日較早時，歐盟在Facebook發布帖文，內容稱47人被控，機構對此嚴重關切，又稱這些控罪表明，正當的政治多元化在香港將不再被容忍。

-The charges laid on 28 February against 47 pro-democracy candidates who took part in primary elections last July is of... 由 European Union in Hong Kong and Macao 發佈於 2021年2月28日 星期日

歐盟促請香港及北京當局遵守其對已被莊嚴載入《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）、有關基本自由與法治的承諾。

機構要求他們立即獲釋，並稱將繼續密切監察事態發展。

案中有8人暫時未被起訴，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等。被控名單如下：