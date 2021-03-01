新冠肺炎｜除「疫苗是為消滅黑人」外　疫苗謠言可以有多荒謬？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-01 17:31

加納疫苗接種計劃即將展開，總統阿庫福－阿多（Nana Akufo-Addo）發表全國講話，呼籲人們不要聽信流言，其中提到有流言指「疫苗是為消滅非洲人而製造」。雖然聽似荒誕但就是有人相信，有關疫苗的假資訊，可謂層出不窮。

圖為1月1日，英國北愛爾蘭一個街上的塗鴉，內容是「新冠肺炎是個謊言，不要接種」的反疫苗訊息。（Reuters）

疫苗假新聞、假資訊、各種流言和消息，早在新冠疫苗面世前已廣為流傳。在各國開始推行疫苗接種後，再次成為焦點。如「新冠疫苗會造成不孕」等的在香港也有流傳過，但事實資訊內容太多錯漏，被指會造成不孕的輝瑞疫苗研發公司也公開澄清。

反而，中美均有研究指新冠病毒可以攻擊男性生殖器官，造成不孕。相關論文已經發表，有待進一步研究。

除此以外，還有一些奇怪的假資訊和流言在各國流傳：

．mRNA疫苗會改變人體DNA

（mRNA不會改變DNA遺傳訊息，否則感染RNA病毒都要令人類變種）

．疫苗內含微型晶片，注入人體後可讓政府跟蹤接種者

（源自微軟創辦人比爾蓋茨，協助政府監控全球人類的陰謀論）

．疫苗會讓人變成同性戀

（由伊朗極端伊斯蘭神職人員所傳，同樣荒謬）

．有97%的染疫者可痊癒，無需接種

（儘管死亡率不高，不代表染病後不會造成各種後遺症，影響一生）

圖為2月25日，西班牙一間疫苗中心已使用完畢的阿斯利康新冠疫苗空瓶。（Reuters）

知識的貧乏

很多與疫苗相關的流言，只要細心一想就知道錯漏百出。但流言之所以廣泛流傳，知識的貧乏是原因之一。在新冠疫苗出現前，反對疫苗的資訊已一直存在，其中最廣泛流傳的是打疫苗會得自閉症。

這類的流言會引用一些所謂科學數據，使用科學術語，以「聽不明白」的科學解釋嘗試說服別人。儘管專家已三番四次解釋資訊錯誤，被引用的論文早已撤下，也有研究證明含硫柳汞的疫苗和自閉症之間沒有因果關係。

對政府的不信任

對政府或社會的不信任也是原因之一，一個典型例子就是香港行政長官林鄭月娥接種科興疫苗時，被指針筒長短不一，質疑是「打生理鹽水」。這些與「疫情是政府製造出來的謊話」、「抗疫措施有背後陰謀」同出一轍，都是對政府的不信任所致。

又例如上述的「疫苗是為消滅非洲人，減少黑人人口而製造」，謠言出處有跡可尋：20世紀歐洲殖民年代，曾對非洲居民進行不道德的醫學實驗，加上西方奴役黑人的歷史，造成當地人民對西方普遍的不信任。伊波拉病毒爆發時出現的各種陰謀論，西方醫療團隊的協助被視為「擄走黑人並殺害」，都是因此而來。