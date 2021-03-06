英國熱爆「骨灰唱片」　把先人壓成黑膠碟　播放時能聽到特別聲音

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-06 18:03

許多有養狗狗跟貓咪的寵物飼主，在心愛的寵物過世之後，會把寵物火化之後的骨灰作成飾品，或是生命鑽石、骨灰鑽石等等東西。但你有想得到，連人類死者的骨灰也能被後人「大肆使用」嗎？英國這家公司就做到了。

許多人可能會把寵物的骨灰做成飾品或擺設來作紀念，現在這點子竟也回到人類身上了。現代安葬死者的模式非常多，愈來愈多人崇尚樹葬、花葬、海葬、灑葬、植存等，現在還有新的選擇，繼「人骨結他」後，又有新玩意；那就是把親人給壓成唱片！

根據外國媒體FLOOD Magazine與aklander.co.uk的報道，在英國，有間名為And Vinyly的公司就提供這樣的服務，他們號稱能夠讓死者的精神繼續活在唱片之中！其實這間公司早在2009年就創立，如今已有10年以上的歷史了。但是到最近才開始被網友瘋傳。

用骨灰壓成唱片 播放時會出現這特別怪聲 點圖了解更多▼▼▼

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當然還有特別服務！客人也可以加價，讓公司找音樂家來創作個人專屬的曲目，還能夠付費一萬英鎊左右的價格舉辦葬禮，讓唱片在葬禮上播放，供親朋好友來緬懷、憑弔。

你會覺得這算是大逆不道嗎？但是，這樣一個永恆的特別紀念，似乎也沒有那麼糟糕呢。

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