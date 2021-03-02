美國防部中國工作組召開首次會議　防長奧斯汀主持

美國國防部新設立的中國工作組3月1日召開了首次會議，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）出席了這次會議。
拜登2月10日到訪美國防部，宣布美國防部中國工作組成立。（Reuters）
美國國防部發言人科比（John Kirby）3月1日在記者會上說，奧斯汀3月1日在美國防部主持了新設立的中國工作組的首次會議，關鍵的軍事指揮官、文職領導人和情報機構的成員參加了會議。
他說，由拉特納（Ely Ratner）領導的這個工作組正在衝刺，以確定國防部在處理對華關係的優先事項。
科比說，奧斯汀給20名工作組成員提供了一些「初步指導」，在北京繼續努力成為一個在世界舞台上佔主導地位的大國之際，確保華盛頓做好準備。
科比還說，3月1日的會議「是在他們對國防部對涉及中國事務的政策、項目和程序進行基準評估時，正式確定工作組的使命、時間安排和產出。」
他說，工作組預計將在今後4個月內完成工作，但他補充說，工作組大部分的結論「將被列為機密」。國防部官員希望為奧斯汀提供具體和可操作的建議，以應對中國的挑戰。
奧斯汀當天也在Twitter上宣布，自己主持了國防部中國工作組的首次會議。
Great to visit and kick off the first meeting of the China Task Force today. We've got an outstanding team of civilian and military experts from across the Department helping to set top priorities for @DeptofDefense to meet the China challenge. pic.twitter.com/yC0OQ8kdyD— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 1, 2021