美國防部中國工作組召開首次會議　防長奧斯汀主持

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-02 16:40

美國國防部新設立的中國工作組3月1日召開了首次會議，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）出席了這次會議。

拜登2月10日到訪美國防部，宣布美國防部中國工作組成立。（Reuters）

美國國防部發言人科比（John Kirby）3月1日在記者會上說，奧斯汀3月1日在美國防部主持了新設立的中國工作組的首次會議，關鍵的軍事指揮官、文職領導人和情報機構的成員參加了會議。

他說，由拉特納（Ely Ratner）領導的這個工作組正在衝刺，以確定國防部在處理對華關係的優先事項。

科比說，奧斯汀給20名工作組成員提供了一些「初步指導」，在北京繼續努力成為一個在世界舞台上佔主導地位的大國之際，確保華盛頓做好準備。

科比還說，3月1日的會議「是在他們對國防部對涉及中國事務的政策、項目和程序進行基準評估時，正式確定工作組的使命、時間安排和產出。」

他說，工作組預計將在今後4個月內完成工作，但他補充說，工作組大部分的結論「將被列為機密」。國防部官員希望為奧斯汀提供具體和可操作的建議，以應對中國的挑戰。

奧斯汀當天也在Twitter上宣布，自己主持了國防部中國工作組的首次會議。