美國務院：正在重新校準美國與沙特阿拉伯雙邊關係

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-02 18:30

美國務院3月1日就美國與沙特阿拉伯關係是否發生變化表示，美沙兩國關係重要，美方正在「重新校準」雙邊關係，但不尋求關係破裂。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）3月1日表示，美方希望美沙關係不僅體現合作與共同利益，還應更加透明且符合美國價值觀。拜登（Joe Biden）政府就任後「重新校準」雙邊關係，美方於2月26日公布沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案調查報吿就是措施之一。

普賴斯強調，美沙關係對美國利益很重要，雙邊關係需要持續改進來獲得堅實基礎，以促成兩國在中東地區的共同目標。他還表示，美國會繼續幫助沙特抵禦外來襲擊，並考慮對近來頻繁襲擊沙特的也門胡塞武裝領導層採取進一步行動。

在被數次問及美方為何不以卡舒吉案制裁沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）時，普賴斯表示，美國將專注於沙特未來的行為，強調美方旨在「重新校準」雙邊關係，而非尋求關係破裂。

2月26日，美國國家情報總監辦公室發布了一份解密的評估報吿，報吿顯示沙特國王批准了2018年10月「俘獲或殺死」卡舒吉的行動。

美國財政部當天宣布對參與殺害卡舒吉的涉案人員和組織實施制裁。美國國務卿布林肯（Aotony Blinken）也於2月26日表示，對數十名來自沙特阿拉伯的個人實施簽證限制。