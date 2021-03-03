無須服藥也能自然控制HIV病毒　民主剛果成治癒愛滋病希望

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-03 11:31

愛滋病是不治之症，患者只能透過長期服藥，控制病情。不過有科學家發現在民主剛果共和國中，有一群HIV的感染者，身體能在無服藥的情況下，自然控制HIV病毒，為人類完全治癒愛滋病或製造疫苗帶來曙光。

圖為2月6日，民主剛果戈馬的一間化驗室。（Reuters）

美國雅培、約翰霍普金斯大學及美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）等的科學家團隊，研究自1987至2019年間HIV帶病毒者的樣本，發現在民主剛果中，有4%的HIV的感染者，身體有自然對抗HIV病毒的能力。

HIV病毒在感染人體後，潛伏在免疫細胞中，經過一段長時間會逐漸摧毀人體免疫系統，使患者失去免疫能力，最終死於其他外來的病菌感染。目前治療愛滋病的藥物，都是控制病毒的複製以減緩其破壞速度，始終無法完全消滅病毒治癒疾病。

不過，一些人擁有自然抵抗HIV病毒的能力，他們可能是遺傳或基因突變，令病毒難以入侵免疫細胞。然而這類的人一般只佔人口不足1%，這次在民主剛果中4%的發現，令研究團隊震驚。

研究團隊指出，他們雖然對HIV抗體測試呈陽性，但病毒量很低，甚至無法檢測出來。暫時未知他們為何具備這種抑制病毒能力，研究團隊相信發現有助開發更有效治療愛滋病及疫苗，最終達至完全治癒。有關發現已發表在最新一期的《E生物醫學》（EBioMedicine）期刊中。

愛滋病在上世紀80年代起備受關注，科學家一般相信病毒源自比屬剛果的金沙薩，即今天民主剛果的首都。