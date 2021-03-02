2020年愛滋病病毒HIV感染個案增505宗　連續五年逐年回落

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-02 13:50

衛生防護中心於2020年接獲共505宗愛滋病病毒（HIV）新增個案，當中涉及418名男性及87名女性，較2019年下跌60宗，亦是自2015年高峰後連續五年下跌。 衛生防護中心署理顧問醫生何志軒指出，今年呈報個案數字雖然有所回落，但高風險群組如年輕男男性接觸者的感染情況仍值得關注。

新增HIV感染者八成為男性

根據衛生署衛生防護中心資料顯示， 2020年共新增505宗愛滋病病毒（HIV）新增個案，當中涉及418名男性及87名女性。當中272人（54%）透過同性或雙性性接觸受感染，137人（27%）經驗性性接觸受感染，兩人（0.4%）透過注射毒品感染，餘下94宗個案則因資料不足而未能確定傳播途徑。

何志軒指，性接觸仍然是愛滋病病毒最主要的傳播途徑，呼籲市民恆常及正確使用安全套，以減低感染風險。

當局呼籲市民恆常及正確使用安全套。（資料圖片 / 羅國輝攝）

感染者應早接受抗HIV藥物治療

而於2020年第四季，則新增110宗感染愛滋病病毒個案，以及22宗愛滋病（ADIS）新增個案。當中10宗（45%）愛滋病新增個案透過同性或雙性性接觸受感染，11宗（50%）透過異性性接觸受感染，餘下一宗則未能確認感染途徑。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，屬於一種肺部感染。

何志軒表示，與愛滋病病毒感染者沒有接受治療，一般數感染者會於10年內發病為愛滋病患者；相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病有病毒引致的併發症。感染者接受鄺愛滋病病毒藥物治療，以達致無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒。

每年同志遊行，都有宣傳安全性行為。（資料圖片 / 江智騫攝）

有懷疑應及早進行測試

何志軒亦建議，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，可透過衛生署愛滋熱線（2780 2211）預約接受免費及保密的病毒抗體測試，受感染者亦應盡早接受愛滋病專科治理服務。

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