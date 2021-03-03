緬甸駐聯大使覺莫敦遭軍政府撤職　去信聯合國堅稱自己為合法代表

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-03 11:46

英國傳媒3月2日報道，緬甸文人政府委任的駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）向大會主席博茲克爾（Volkan Bozkir）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發信，表明自己才是緬甸在聯合國的合法代表。

路透社3月2日取得覺莫敦的信件，內容提及覺莫敦向博茲克爾及布林肯表明，他仍在擔任緬甸駐聯合國大使一職，又稱「反對緬甸民主政府的非法政變肇事者無權撤回我國總統的合法權力。」

圖為2021年3月2日，緬甸仰光有示威者於街頭抗議軍事政變。（AP）

惟聯合國發言人指出，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的辦公室收到通知，指軍政府已經終止覺莫敦的職務，並任命副大使丁貌奈（Tin Maung Naing）為臨時代辦。他形容情況特殊，正嘗試整理所有法律文件和其他影響，研究如何處理。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）2日表示，美國的理解是，儘管緬甸軍政府試圖任命緬甸副大使為臨時代辦，但緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）仍然任職。

緬甸國營電視台2月27日報道，駐聯合國大使覺莫敦已遭撤職，他前一天在聯合國會議公開批評緬甸軍政府發動政變，並呼籲國際社會採取任何必要方法制止這場政變，期間舉起象徵抗爭的「三指手勢」。