緬甸政變｜東盟外長會議聲明籲克制　新加坡促外部夥伴不實施制裁

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-02 22:52

緬甸局勢持續升級，東盟外長3月2日舉行會議討論形勢，會後聲明指，東盟已準備好協助緬甸，呼籲各方克制，尋求和平解決方法。 路透社報道，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在會議上呼籲東盟外部夥伴不要對緬甸推行廣泛經濟制裁，認為這會傷害緬甸的普通百姓。印尼則促請緬甸向東盟打開大門，以解決危機。

路透社指，維文在會上也要求緬甸軍方克制，停止使用可致命的武力，以確保不會進一步發生暴力與血腥事件。他又表示「在目前環境，外國投資者包括在新加坡的投資者，都開始重新評估在緬甸經濟的投資。」

圖為新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）2020年9月出席聯合國會議（Twitter@VivianBala）

馬來西亞外長希沙穆丁（Hishammuddin Hussein）則建議東盟設立專家組，向緬甸提供「民主支持」，即處理有關緬甸軍方批評2020年11月大選舞弊的指控。希沙穆丁也促請緬甸軍方釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。

希沙穆丁又指「我們呼籲緬甸考慮重回談判桌，去解決政治危機及避免局勢加劇，而這可能會引來外國對東盟地區的干預。」

緬甸同樣有派代表現身會議，為軍政府外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）。