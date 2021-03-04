中國字節跳動研發類似Clubhouse應用程式

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-04 20:26

英媒3月4日稱，抖音海外版TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在研發一個類似Clubhouse的應用程式（App）。2名消息人士向英媒稱，公司的計劃仍處於初步階段。字節跳動拒就報道評論。

路透社4日引述消息人士稱，Clubhouse中有關於TikTok和字節跳動的討論引起字節跳動公司高層注意，包括公司創辦人兼行政總裁張一鳴。

路透社4日稱，過去1個月至少10多個類似的App面市，它們的步伐在2月初中國禁用Clubhouse之後加快。

是一個社交平台，有點像烽煙電台節目，也有點像電話會議。用戶可以聽其他人就不同話題展開的對話、訪問和討論，就如收聽「播客」，只不過是直播。它是實行邀請制，用家憑「邀請碼」進「房間」，每間「房」最多容納8000人。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）及交易平台羅賓俠（Robinhood）行政總裁特內夫（Vladimir Tenev）都使用，令它迅速在多地流行起來。但因聊天內容涉及敏感議題如香港及新疆等，北京封禁。

想在這個分一杯羹除了字節跳動，還包括手機製造商小米，它重新推出米聊（Mi Chat）。米聊也是一款以專業人士為對象、實行邀請制的語音聊天應用程式。路透社引述業界人士稱，尚有更多App在研發中。