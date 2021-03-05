新冠肺炎｜美媒：世衛專家團隊擬取消公布中期調查報告

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-05 00:39

世界衛生組織（WHO）的專家團隊1月底曾到中國，調查新型冠狀病毒（COVID-19）的爆發源頭，並表示會公開中期調查報告，不過有報道指該團隊可能取消有關計劃。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾在2月12日表示，專家團隊會公布中期報告，簡述到武漢調查報告，並在數周後公開全面報告，惟中期報告至今仍未曝光。

《華爾街日報》3月4日報道，率領專家團隊的恩巴雷克（Peter Ben Embarek）表示可能直接公開最終報告，同時附上一份摘要。他稱最終報告會在數周內面世，承諾內容會包括關鍵發現。

另外26名來自法國、美國、印度及澳洲等地的科學家及病毒學、動物學及微生物學家同日發表聯署公開信，指世衛的專家團隊到武漢視察時，根本無法進行全面調查，而且有關報告都很大機會涉及政治妥協，經中國批准後才可公開。

他們要求一個可信的調查，容許秘密訪問和全面取得關於2019年底在中國錄得的疑似及確診個案的醫療記錄，同時亦應審視所有研究新型冠狀病毒實驗室的員工、保養、動物繁殖及實驗記錄。

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