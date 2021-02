撰文: 楊中文 最後更新日期: 2021-02-22 15:34

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)2月21日稱總統拜登(Joe Biden)對中國就新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)起源向世界衛生組織(WHO)提供的數據有疑問。

沙利文接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時稱,「我們不相信中國已就病毒如何傳播、包括在中國然後最終在全球傳播,提供足夠的原始數據。而我們相信,世衛及中國都應在此事上更努力。」("We do not believe that China has made available sufficient original data into how this pandemic began to spread, both in China and then eventually around the world," he said. "And we believe that both the WHO and China should step up on this matter.")

他說:「我們需要一個可信的、開放的、透明的、由世界衛生組織領導的國際調查。」