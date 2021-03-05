新西蘭地震｜三次強震最高達8.1級　引發海嘯警告　居民一度疏散

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-05 09:52

新西蘭3月5日於8小時內發生三次強烈地震，其中最強一次達到8.1級，引發海嘯警告。北島數以千計的居民一度疏散至地勢較高的地方。目前並無任何傷亡或損毀報告。

新西蘭北島以北海域連續發生強烈地震。根據美國地質調查局所指，第一次地震發生於當地時間凌晨，震級為7.2級。隨後，北島東北的克馬德克群島（Kermadec Islands）清晨繼發生7.4級和8.1級地震。

民防部門發出海嘯和地質災害預警，促請部份沿岸地區的居民即時疏散至地勢較高的地方。當局警告，海嘯最高可能達到3米。有網民發布影片，顯示有海嘯捲向托科馬魯貝（Tokomaru Bay）。

居民疏散時一度導致交通擠塞，不過他們仍然保持冷靜。有人向斯塔夫新聞網（Stuff）表示，他的手機收到緊急警報，之後就聽到警報響起，「我們感覺還好，還沒有恐慌的跡象。只要我們能夠到達地勢較高的地方，就會沒事」。他說沿路都有樹，必要時就會爬樹避難。

民防部長艾倫（Kiri Allen）出席中午記者會時形容，對新西蘭人而言，這是一個不平的早晨。她讚揚新西蘭人迅速回應疏散指示。

新西蘭地質與核科學研究所後來指，最大的海嘯已經過去。當局於當地時間下午1時54分，當局調低海嘯威脅級別，解除疏散，但仍然呼籲居民遠離岸邊。