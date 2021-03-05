新西蘭地震｜最大浪潮已過　海嘯警報解除　民眾可回家

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-05 11:47

紐西蘭北島東岸外海3月5日不到8小時內接連發生3次強震，政府緊急發布海嘯警報，數以千計的居民紛紛逃往高處避難。不過隨着最大浪潮已過，當局解除沿海大範圍地區的撤離命令。

是次地震所幸未傳出造成人命傷亡，亦無重大財物損失。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）曾下令要求數以萬計居民往高處避難。當局5日上午8時27分在Twitter發文稱：「所有撤離的民眾現在都可以回來了。」

新西蘭北島3月5日以北海域連續發生強烈地震。根據美國地質調查局所指，第一次地震發生於當地時間凌晨，震級為7.2級。隨後，北島東北的克馬德克群島（Kermadec Islands）清晨發生7.4級和8.1級地震。

民防部門發出海嘯和地質災害預警，促請部份沿岸地區的居民即時疏散至地勢較高的地方。當局警告，海嘯最高可能達到3米。有網民發布影片，顯示有海嘯捲向托科馬魯貝（Tokomaru Bay）。

新西蘭地質與核科學研究所後來指，最大的海嘯已經過去。當局於當地時間下午1時54分，當局調低海嘯威脅級別，解除疏散，但仍然呼籲居民遠離岸邊。