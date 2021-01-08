女孩組同盟對抗性侵　出教學成功助讀者逃脫強姦　以編程解放女性

最近一起四年前的性騷擾案再次引起廣泛關注，「MeToo」運動越來越深入，中國女性的安全狀況卻並沒有好轉。超過85%的中國女性遭受過性騷擾或性侵犯，全國2.7億個家庭中，有30%的已婚婦女曾遭受家暴，平均每7.4秒就會有一位女性受到丈夫毆打。

撰文： 謝禕 編輯：石鳴（一条）

在一個充滿敵意和危險的世界，一個女孩如何才能平安長大？越來越多的女性開始意識到互助的重要性，她們自發在不同戰場結成同盟。有人整理700多篇科普文章，做成一本「女性安全指南」，成功讓一名讀者逃脫一次強姦；有人免費教各行各業、不同年齡段的女性學會編程；有人建立信息交換平台，曝光「渣男」，防止下一個人受害……一条採訪了三個「姐妹同盟」，「它向男性發出了一個信號：女性們團結起來了，從一種競爭關係變成互助關係。這種Sisterhood足夠威懾住絕大部分男性。」

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女孩怕死了

今年6月，一個有關「女性安全黑色產業」的知識類影片悄然出圈。「白馬王子綜合症，這個詞聽起來非常浪漫是吧？其實指的是一些男性，他們可能很喜歡那些得了抑鬱症的、鬱鬱寡歡的、精神上會有一些問題的女孩。因為這樣的女孩會給他們一種自己是英雄的感覺。」說話的女孩叫童姥，她短髮，眼神凌厲，有一種不好惹的氣質。

2017年，女性安全媒體「女孩別怕」成立，3年多來，童姥和「女孩別怕」團隊整理了700多篇女性安全科普文章，內容涵蓋生理知識、自保技能、黑色產業和法律維權，話題大至「如何辨認男友是否有反社會人格」，小到「乳房按摩到底靠不靠譜」。

為了調查女性安全黑色產業，團隊成員們經常臥底各大QQ群和地下場所。這項工作危險而刺激，曝光公交色狼「頂族」這一群體的文章發布後，負責調查的女孩遭受了對方瘋狂的私信辱罵，而調查用死人骨頭做隆鼻手術的黑產時，一男一女兩名團隊成員偽裝成情侶，去整容醫院套話。

頗讓人意外的是，這些黑產調查幾乎都由女生完成，而「女孩別怕」團隊大多數時候也都是「全女兵」。原因很簡單，「女性是天然的命運共同體，」童姥分析，「來過幾個男生，但都乾不久，生理條件和成長經歷有性別差異，有些話題男生就是沒法感同身受。」每次討論選題，當團隊裏的女孩熱火朝天地討論痛經和婦科病的煩惱時，男生總是一臉困惑，這還只是淺層次的生理差異。聊到女性深層次的不安全感時，男生更是摸不着頭腦。

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+ 21 + 21 + 21

「比如女生被陌生異性跟蹤這事兒很常見，我們覺得萬一被跟蹤了要怎麼辦是個很值得做的選題，但男生會覺得這有甚麼問題嗎？這能造成甚麼傷害嗎？」童姥說，我們的社會總是把男性塑造成一個強者和性上的征服者，如果一個男生被女生跟蹤，他們非但不會覺得恐懼，反倒可能會偷樂，「她是不是想跟我要微信？」

有一天，一個經常在後台互動的讀者發來私信說，她剛剛成功逃脫了一次強姦。一天半夜她正在熟睡中，合租的男室友突然破壞了她房間的門鎖，赤身裸體試圖去性侵她。這個女孩醒過來後，先是各種推搡掙扎，把這個男生推出了房門。後來又迅速用身體擋住門，打開手機的錄音功能跟那個男生隔着門喊話，讓男生承認自己試圖性侵的行為。

錄音完畢之後她覺得當時隔着門，對方聲音很低，擔心手機錄音沒有錄上，又在微信上跟對方聊。男生在微信上承認說，我不想管你是不是喜歡我，我的腦子裏邊只有把你強姦完，你會跟着我好好過日子的想法。報警的時候，她為了防止警察來了男生提前發覺，特意叮囑警察說，來的時候千萬不要敲門，給我打電話，我出去給你開門。

「只要使一個女孩免於危險，就是值得的」

在童姥看來，團隊裏的女孩「善良，利他」，此前都是「女孩別怕」的讀者，因為深感女性安全的緊迫性而來到這裏。童姥曾在團隊裏做過一次統計，女孩們經歷的安全問題幾乎都和性有關，「走夜路遇到陌生男性街頭襲擊1次，被跟蹤尾隨騷擾5次，被前男友糾纏1次」 ，而職場性騷擾、公交偷拍、童年猥褻、地鐵色狼的遭遇則更加普遍。

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「女生有錢了就是硬氣」

程序員苗苗所處的工作環境則大大不同。她在影視後期行業做技術支持長達9年，不足10人的小部門裏常常只有她1個是女生，偶爾的行業聚會上，一桌男程序員呼朋喚友，高談闊論，唯獨她總是坐在角落默默吃飯的那個。去年苗苗就覺得自己在這行做到頭了，今年疫情一來，眼看着同事們一個個跳槽去遊戲行業，苗苗也心動了。8月份拿到廣州一家遊戲大廠的offer後，有9年從業經驗的她決定給自己放個暑假，去做一件她看來有價值的事——教女生學編程。

最近一年來，她在微博上關注了好幾個女權博主，她形容自己「茅塞頓開」，過去她隱隱感到不對勁的地方都清晰了起來。苗苗是河南農村出身，考上北京一所本科院校已經大大超出父母意料。大學學了環境工程，但她絲毫不感興趣，偶然間看到一家影視後期培訓機構來學校宣講，她才知道，原來平時在電影院看的大片都是這樣實現的。她心馳神往，果斷向大學同學借了5萬塊學費，硬是從0開始學完了全部課程，畢業後如願進入了影視後期行業，一做就是9年。

這9年裏，她充分感受到賺錢帶來的好處，「女生有錢了就是硬氣」。她覺得結婚並不是一個必選項，「有錢我可以做醫美，可以買好看的衣服，回看之前碰到的一些男生，得虧沒有在一起。」她在父母面前的地位也顯着提升。河南農村的冬天特別冷，家裏的老式洗衣機沒有烘乾功能，聽到媽媽抱怨濕衣服拿來拿去、手凍得很時，苗苗立刻下單了一台全自動帶烘乾洗衣機。這樣的事情多了之後，爸媽催婚的措辭委婉了許多。之前直接說「你該結婚了吧」，後來先急忙解釋自己不是在催婚，而是擔心她老了沒人照顧，末了還要補一句「到時候生個孩子，像你這麼孝順多好」 。

隨着年齡漸長，苗苗覺得自己明明在走上坡路，生活得越來越好，可「身邊就是有人會說，你再等下去，就不值錢啦諸如此類的」，苗苗說言下之意就是「女生老了沒人要」唄。接觸到女權後，她常常對手下帶的兩個年輕男生諄諄教導。結了婚的中年同事偶爾調侃幾句她「洗腦」年輕人，苗苗會反唇相譏「你當然輕鬆啦，坐在辦公室裏上班，娃都丟給你老婆帶。」和男同事外出吃午飯時，碰到不禮讓行人的司機，同事脫口就是一句「呵，女司機」，她立馬拿出手機搜數據，「你看，路上出事兒的都是男司機多。」

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姐妹們團結起來 抵制「渣男」

在苗苗免費教女性編程的同時，有一個名叫「互助寶：互助識別身邊人是人是狼」的豆瓣小組，正聚集起100多條親密關係暴力慣犯的曝光貼和1萬多名組員。小組主頁裏，來自不同城市的曝光者，將她們親歷或聽來的親密關係侵害者用「姓名首寫字母縮寫」、「地區」、「年齡」、「職業」的格式曝光，高頻曝光的劣跡包括但不限於出軌、嫖娼、家暴、金錢勒索和精神控制。

「一開始看到滿屏的渣男渣事，我也很意外。」小組的發起人之一柳元說，她和另一名發起人林雯都有法律背景，早年間因為關注性別議題而結識，平時經常討論與之相關的社會事件。

早在去年「宇芽」事件掀起熱議時，柳元就對林雯提議要建立一個受害者們互通信息的平台，依據在於親密關係裏的侵害者常常是慣犯。「當時我身邊的女性，同事朋友都很憤怒」，聯想到「江歌案」裏殺害江歌的陳世峰此前也對前女友動過手，柳元和林雯都認為如果能提供一個曝光慣犯的平台，至少能阻止更多人受騙受害。

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但這個平台具體要如何實現，兩人當時覺得要好好討論，便擱置下來。直到今年5月傳出消息，由幾名程序員開發的、防止老實人接盤的「原諒寶」App要正式上架，柳元和林雯再也坐不住了。「我相信作為女性，都會被這樣的舉動冒犯到。」柳元說，「他們蒐集女生裸照和不雅影片是不想當接盤俠，但他們知不知道很多流出照片和影片的女生都是受害者。」

這時，林雯想起自己有一個多年前註冊的豆瓣小組，一直閒置着，這下正好能派上用場。小組名「互助寶」是出於對「原諒寶」的諷刺，但兩者實質不同。柳元解釋，對自詡老實人的男性來說，確實有可能遇到翟欣欣這樣想騙財的美女，但女性在親密關係中面臨的危險大得多。

「每年被家暴和被伴侶殺害的案件裏，男女性別比例懸殊這一點是沒法忽視的。更別說在殺豬盤這樣的騙局裏，後面常常是一個男性團伙。」柳元說，小組的標語寫得很明白，「他們失去的只是戀愛機會，我們保住的可是性命啊！」

兩人同為法律專業出身，一開始就考慮到了小組的法律風險問題。為了避免侵犯隱私，她們在小組介紹和精華帖中都說明了發帖規範。不過以柳元的經驗，在親密關係的惡性案件中，女性誹謗他人的比例是很低的。「被強奸的女生說出這件事都要鼓起極大勇氣，沒人願意拿自己的隱私和不堪去陷害別人，這樣代價太大了。」

小組建立起來後，林雯發現很多人把這當成情緒垃圾桶，「貼一堆地址，貼一堆圖不加說明，貼一堆雲裏霧裏的文字，還有索性甚麼事實描述都沒有就一個標題。」為此她多次發帖提醒曝光的女孩們，如果想警示後來者，請留下有效信息而非傾倒垃圾。

柳元每隔幾天就會上小組看新曝光的帖子，每次看感情都格外複雜。「渣男」們騙錢騙感情的套路是如此拙劣而相似，無外乎就是PUA教程裏那套，可仍然有這麼多女孩接連受害，有的還是在工作中獨當一面的高知女性。「首先人的精神是很脆弱的，如果有人天生是煤氣燈人格，喜歡操縱別人，或者專門學了PUA那一套來對付你的話，教育程度再高的女性都很難逃脫，」柳元分析，親密關係暴力的難點就在於，你跟這個人是建立了情感連接的，換一個陌生人這麼對你，你早就不OK了，但親密關係裏人的底線很容易淪陷。

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更讓柳元感到後怕的是，這些被曝光出來的人都是生活裏的普通人，在公司裏有一份體面的工作，可能是你的同事、鄰居、合作夥伴，僅僅是為了獲得更多性資源或者經濟利益，就利用親密關係去傷害和欺騙他人。

小組成立至今，曝光貼已經積累了100多條，成員有1萬多人。柳元認為現在小組的數據庫還很小，相比起精準觸達正和慣犯處於親密關係中的女孩，小組起到的「象徵意義大於實際意義」。

「這個小組的象徵意義在於，它向肆無忌憚的男性發出了一個信號：女性們團結起來了。我們不會再像后宮裏的人一樣去爭男權社會的恩寵，而是從一種競爭關係變成互助關係。這種Sisterhood足夠威懾住絕大部分男性。」

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