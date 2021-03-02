保守派大會特朗普強勢回歸　共和黨參政之路愈走愈窄

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-02 16:30

素有狂人之稱的美國前總統特朗普在去年大選中飲恨落敗，其後一直不肯承認點票結果，更向外界大肆散佈選舉舞弊的陰謀論，糾集支持者到首都華盛頓集會，最終釀成國會被衝擊一幕。其後特朗普終於肯承諾和平移交政權，又被社交平台連環封鎖，及後民主黨主導的眾議院更對之發動彈劾，共和黨內對之也撻伐不斷，一時間令之聲名狼藉，從政之路近乎完結。不過及後參議院共和黨人在彈劾中為之保駕護航，特朗普得以倖免於難，日前在保守政治行動會議（CPAC）其更強勢回歸並暗示2024年捲土重來。美國保守派的大旗，仍然牢牢掌控於特朗普手中。

一年一度的保守政治行動會議為美國保守派的武林大會，而今年場地最矚目的擺設，當要數會場佈的一尊兩米高的特朗普金像，成為與會者的打卡熱點。而早前曾因國會衝撃案而與特朗普公開抬槓的參議院領袖麥康奈爾、拒絕在主持國會點票會議時推翻大選結果的前副總統彭斯、兩次特朗普彈劾案皆倒戈反對的黨內反特派領袖羅姆尼、國會衝撃案後一度與特朗普割席的前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）等人，皆未有在嘉賓名單之列。相反一眾特朗普死忠，包括參議員霍利（Josh Hawley）、斯科特（Rick Scott），佛羅里達州州長桑蒂斯（Ron DeSantis）、南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）紛紛發表演說。

CPAC與會者紛紛與特朗普小金人合影。（美聯社）

美國保守主義走向窮途

其中高踞全國人均染疫率第二高的南達州，諾姆更奉行特朗普的反封城主張，既不限制餐廳及酒吧營業，也不強制民眾外出時戴口罩，一直為特朗普激讚。去年特朗普獲得黨內總統提名時，諾姆更於共和黨全國代表大會中獲邀演講，從此晉身全國政治舞台。其擅操弄文化戰爭議題深具佩琳的風範，也令之有力超越黑利成為下屆代表共和黨出選的女將人選。而整個保守政治行動會議各大演講者亦大打文化戰爭議題，以「不被取消的美國」為主題，力數自由派的取消文化扼殺言論自由，又抨撃拜登的移民政策、延續選舉舞弊論等。對於最近眾議院通過的1.9萬億經濟刺激方案，與會者卻鮮有提及。

最近莫寧咨詢公司一項民調發現，全美76%受訪者支持國會通過1.9萬億的經濟刺激方案，當中包括60%共和黨選民。然而當方案於眾議院通過時，竟無一個共和黨眾議員投票支持，參議院共和黨人於一個月前更提出一份總值少過原本方案三份一的修訂方案。而另一項由《經濟學人》委託蓋洛普的調查更顯示，經濟刺激方案為近三十年最受民意支持的法案，僅次於1993及1994年的槍械管制法案、2007年提高最低工資至7.25美元、1990年的《乾淨空氣法案》修訂。然而不論刺激方案如何受到歷史性的跨黨派支持，國會共和黨人緊縮思維仍然深入骨髓，對於扶助弱勢及基層寸步不讓。

去年大選特朗普雖痛失白宮寶座，卻得到歷史性的拉丁裔選票，更在德州南部民主黨根據地的河谷地區貧困拉丁裔人口中大有斬獲，其疫情早期向全民發放的1,200美元支票被視為原因之一。不過後來特朗普拒絕再為基層提出經濟援助，又將大選議題糾纏於拜登兒子醜聞等，脫離其四年前的階級論述，最終令之失去上屆染指的中西部鐵鏽地帶。如今共和黨懶理窮人死活的富人黨本色故態復萌，更將所有前途押注在特朗普一人身上，繼續朝向陰謀論及極端路線的方向。共和黨不認真處理其與主流民意日益脫節的路線和政策，只懂操作文化戰爭及依賴特朗普的個人人氣，長久下去怎能不把保守主義走到窮途？