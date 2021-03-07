美國參議院通過1.9萬億美元刺激經濟方案　拜登：3月開始派錢

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-07 05:18

美國參議院民主黨人3月6日經過馬拉松式的談判後，最終取得共識，並以一票之差成功通過總統拜登（Joe Biden）提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，並交由眾議院表決。

中間派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）5日就失業援助與參議院領袖達成共識，最終以50對49票通過刺激經濟方案，內容包括向大部分美國民眾單次發放1400美元，為950萬名失業人士延長每周發放300美元失業援助，以及撥款3500億資助受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊的各州和地方政府財政。

美國參議院經過破紀錄的11小時又50分鐘，最終在3月6日以一票之差通過1.9萬億美元刺激經濟方案，並交由眾議院表決。（AP）

眾議院的刺激經濟方案提出增高最低工資至每小時15美元，以及將失業援助金設定為每周400美元，但遭到曼欽及共和黨人反對，認為更高的失業援助只會令民眾無意重新投入工作，但最終民主黨人決定妥協，下調援助金及取消提高最低工資的計劃。

而在表決時，由於有一名共和黨參議員奔喪缺席，即使其餘49名共和黨人都全投反對票，但都無需由擔任議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）介入投下關鍵一票通過。共和黨在特朗普（Donald Trump）執政時都支持通過多份刺激經濟方案，但他們批評這份方案的金額太高，總支出接近美國整個經濟的十分一，因此表明反對。

參議院通過這份方案後，民主黨人計劃下周在眾議院闖關，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）預計，拜登會在3月14日前，即現有的聯邦失業援助屆滿前簽署生效。拜登之後表示希望爭取共和黨人支持通過方案，同時指每人1400美元的援助可以在今個月開始，認為這為國家邁向戰勝疫情。