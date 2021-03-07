地球結構唔止四層？澳洲科學家研演算法　驚人發現地心「第五層」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-07 23:56

長期以來，地球科學教科書中總是說，地球內部結構從外到內一共有四層，分別是地殼、地幔、外地核和內地核，但澳洲最新研究發現，位在地球中心的內地核裡，還有一個第五層「最內層核心」（Innermost core），或許是時候改寫教科書了。

英國《每日郵報》報道，儘管科學家早在十多年前就懷疑地球內部可能存在第五層結構，但事實證明這幾乎無法探測到。澳洲國立大學地質學家創建一種搜尋演算法，可以檢視數千種地球內核模型。

研究人員利用國際地震中心所捕捉到的地震波在地球內部傳播的傳播時間數據，接著使用新演算法對數據進行搜索，以發現地球核心最內部結構變化的證據。

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研究發現，地球內核中鐵的結構發生改變，這代表距離地球中心約650公里處存在一條新的邊界線。雖然發現鐵結構的這些細微變化是極為困難的一個過程，但它們能夠證明地球歷史上兩個獨立的冷卻事件。這代表距今45億年前、地球演化最一開始的時候，發生了戲劇性且至今仍未知的事件。

研究第一作者斯蒂芬森（Joanne Stephenson）表示，「這很令人興奮，這可能代表我們必須改寫教科書了！」。她說，此一重大事件的細節仍是個謎，但是在地球核心知識這塊未完成的拼圖上，又補上了重要一塊。

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