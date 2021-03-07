緬甸示威者新墳遭挖惹眾怒　軍方撿鉛片證死者非警員槍殺

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-07 19:27

在緬甸反政變示威中犧牲的華裔少女鄧家希，前幾天才剛下葬，沒想到當地民眾拍影片指控，有緬甸軍連夜挖出她的棺木驗屍。

緬甸局勢越來越失控，為了自保，現在仰光民眾更把女性穿的「筒裙」掛上街，希望緬甸軍怕招來厄運不敢從底下通過，延誤驅趕民眾的速度。

五顏六色的裙子橫掛在街頭，這是緬甸反政變示威者，抗議的新招數。 示威者：「年輕一代已經不相信了，但軍人們還是相信，而這也是他們的弱點。」 原來緬甸民間相信，從女性穿的傳統筒裙下走過，會招來厄運所以示威者在街頭高掛筒裙，希望能拖延軍警在街頭驅趕示威者的速度。

緬甸軍成了部分國民之恨，現在更有緬甸人在黑夜中拍到，這群緬甸軍在黑夜中挖開墳墓，而且據說他們開挖的，竟然就是前幾天，被軍方開槍爆頭的19歲少女鄧家希。 示威者：「這裡有手套他們用了刀子，手套上還有血跡。」

從畫面中可以看到，緬甸軍人挖起棺木後，隨隨便便重新埋起土裏，民眾發現現場血跡斑斑，都是軍方留下的染血的手術器具，引起民眾撻伐炮轟軍方挖屍，是對少女和家人的侮辱。

（編按：軍方將她的棺木挖出來，並將遺體置於長椅上，並從她身上取出一小片鉛，稱從這件面積為1.2厘米乘0.7厘米異物，與警察所用子彈不同，並指令她中彈的武器，是能發射點三八子彈的。緬甸國營電視台引述軍方稱，「所以，這是那些不想政局穩定的人進行暗殺」。

根據路透社所拍現場照片，鄧家希死前一刻，是背向軍警而坐，曾看向軍警，但在她轉頭看向相反方向後中彈。

電視台亦報道，軍方進行驗屍前曾徵詢死者家屬同意，但沒說他們是否已同意。路透社稱無法與死者家屬聯絡得上。）

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緬甸人的憤怒還發洩在與軍政府有關的企業，緬甸啤酒就因為軍系色彩太濃，不但營收直直落，原本的合作企業，日本的麒麟啤酒，現在也宣布與他們終止合約。 記者旁白：「從2月1日以來至少有55人喪命，而且是和平示威下遇害，其中超過半數死者都是年輕人，25歲以下年輕人17人是20歲以下。」 眼見局勢持續惡化，緬甸人只能期待來自國際的援助和介入，能早日到來。

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