美國提議阿富汗與塔利班共組臨時政府　喀布爾冷待

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-08 21:51

美媒3月8日報道，阿富汗媒體披露美國提出的計劃，華府建議阿富汗政府與極端組織塔利班（Taliban）共組臨時政府，共享權力，以及讓包括伊朗在內的鄰國，增加參與和平進程。

阿富汗的黎明新聞網站（Tolo News）7日刊出長達8頁計劃書，以及美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）致送阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）的信件。

塔利班：圖為2010年11月4日，阿富汗赫拉特的塔利班武裝分子投降。（Getty）

華府官員拒絕就過渡計劃和信件的詳情確認或否認。美國一匿名高級官員拒絕討論文件，因它應保密，不過此人稱重要的是雙方（指阿富汗政府及塔利班）認識到情況有多迫切。這官員稱，大家繼承了一個外交進程及一個協議，嘗試處理未解決的問題是重要的。

阿富汗第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）8日稱，他不關注布林肯的信件，稱它沒改變政府的立場，即只有經選舉選出的領導層，才可治理國家。

根據特朗普政府2020年與塔利班簽訂的協議，所有美軍須在5月1日撤出阿富汗，布林肯警告加尼，塔利班或會在此後快速取得軍事成就，建議延遲撤軍。

美國稱仍未決定是否如協議所載，讓最後一批為數2500名的駐阿美軍5月1日前撤出。半島電視台8日引述美國務院發言人7日稱，華府未就5月1日後的軍力部署做出何決定，「所有選項都在考慮範圍內」。