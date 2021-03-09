約翰遜：不評論英國王室事務　對女王懷最高敬意

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-09 09:25

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問的節目播出。英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月8日拒絕回應，僅稱自己對女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）懷有最高敬意。

圖為英國哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問。有關節目3月7日晚在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。（Reuters）

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約翰遜當天出席記者會時被問及上述節目。他表示：「我一直對女王，以及她在我國和整個聯邦扮演的團結角色懷有最高的敬意」，「至於其餘與王室有關的所有其他事，我很長時間沒有評論王室事務，我不打算在今天破例。」

白宮：梅根受訪需要勇氣

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日稱：「梅根是普通公民，哈里也是。在這一點上，任何人站出來講述關於他們與精神健康的鬥爭並講述自己的親身經歷都需要勇氣，總統當然相信這一點」 。

普薩基表示，由於他們是普通公民，白宮不會代表總統拜登（Joe Biden）發表額外評論。

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