梅根：長子阿奇因膚色受到歧視而不獲王子名銜

撰文： 王慧珊 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-08 12:50

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪3月7日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。梅根透露王室擔心長子阿奇（Archie）的膚色問題，因此不獲王子名銜。

梅根在專訪中談到，在阿奇出生前，「他們（王室）不希望他成為王子或公主，（因為當時）不知道性別是什麼，但這與協議不同，因此他（阿奇）不會獲得安全保障。」

梅根又稱，有王室成員因為阿奇膚色的問題，質疑他的膚色會有多黑，故不希望阿奇成為王子，「在我懷孕的那幾個月中，大約是同一時間，我們（王室）有一連串對話，『你不會獲得安全保障，不會給他（阿奇）一個頭銜』，（王室）亦擔心並討論他（阿奇）出生後的膚色會有多黑。」

對於被指欺凌王室員工，梅根指自己對人格受到攻擊感到難過，尤其是那些欺負自己的人，並指最初以為自己是受到保護，但是結婚後情況很快惡化，聲稱王室願意說謊來保護其他家庭成員。惟她指出，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一直以來對​​她很好。

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哈里王子則表示，他最大擔心是「歷史會重演」，哈里稱王室內存在種族歧視，他們離開王室，是因為缺乏支援和理解。

哈里王子表示，梅根正在懷的第二胎是女兒，預計2021年夏天出生。