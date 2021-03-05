中印解除接觸後　印軍在拉達克難改進攻性防禦

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-03-05 21:00

3月5日，中、印兩軍已基本完成在班公湖南北兩岸的撤軍相關事宜，《印度快報》在3日發表評論，稱拉達克局勢已「解凍」（thaw）。隨着斯利那加到列城一線的氣温逐漸上升，其高速公路也在2月28日開放民用路線，中印邊境一線的態勢似乎趨於平靜。

的確，隨着印、中兩軍先後在2月18日和19日公布了班公湖南北撤軍和加勒萬河口衝突的相關信息和視頻，雙方開始撤走一線裝甲部隊，拆除前沿簡易工事。但對印軍來說，對峙前線的局勢緩和是暫時的，從2月中下旬開始，印軍又向拉達克地區調動裝備與人員。其行為也呈現了某種進攻性防禦的態勢。

中印撤兵一周後，在印度陸軍總司令納拉萬（MM Naravane）將軍監督下，印軍於2月17日先把印度引進韓國知識產權生產的K-9型重型自行火炮運往列城。印度「亞洲新聞社」（ANI）指出，印軍已在2月下旬向列城運輸三台K-9，並對其性能展開測試，如無問題，印軍一線計劃列裝一百台，以確保當地至少三個重炮聯隊的運作。

印度總理莫迪（Narandra Modi）在2月14日前往泰米爾納德邦金奈的兵工廠，代表印軍接收了第一批118輛「阿瓊」1A型坦克。莫迪在接收儀式上強調「阿瓊坦克將保衛我國北部邊境」，這意味着印軍為兑現莫迪承諾，也會向拉達克地區調動這種自重超過俄製T-90、中國製造的99式坦克的主戰坦克。

對印軍來說，2020年6月後的對峙是難忘的體驗：

此外，印度空軍也在2月上旬宣布將接收83架自研的「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，並計劃將其部署在拉達克一線。由於印軍已經在拉達克地區零下15度的情況下檢驗過該機的戰鬥力，該機其成本較之印軍使用的Su-30和陣風也相對經濟，在大批部署後，印軍甚至具備了局部的數量優勢。

除裝備外，印軍又在拉達克一線進行人員重組與調動。2月19日，印度軍方即宣布將為駐紮在中印、印巴邊境的三個聯隊（聯隊為印度陸軍的大型編制，下轄十個以上營級戰鬥隊）分別組建三個營級戰鬥隊，總兵力約三千人。

印度國防部有消息人士向《印刷報》等媒體披露，這三個營的編組計劃已有調整，正計劃編入印軍在2021年計劃向拉達克方向派遣的「打擊軍」中。此前，據《鑄幣報》等媒體在2021年1月披露，印方可能會從馬圖拉等地調動第一集團軍等部隊，並調動至少兩個師兵力駐紮拉達克，而今，印方的前線增兵計劃就有了變數。

根據印度媒體資料，印方可能還有進一步打亂部隊部署的方案。拉賈斯坦邦等地媒體3月2日披露，印軍第90裝甲聯隊等部隊即從1月30日後分別組建「特遣隊」，向拉達克方向開拔，部隊抵達一線後就開展了夜間巡邏等例行訓練任務。其中2月27日的例行訓練因交通事故導致人員、設備損失，該部行蹤也因此泄露。

印度當局在加勒萬衝突後仍不忘冒險：

事實上，印軍除調動人員和重型裝備維持一線存在之外，印方還從3月3日開始組織了為期90天，代號「ARMEX－21」的大型偵查行動。印方計劃在中印雙方仍在就達普桑平地、羌臣摩山地一線談判之際，組織一支專業的偵查、勘測隊伍，從中印邊境的喀喇崑崙山口出發，一路沿中印西部邊境南下，最終抵達印度與尼泊爾爭議的裏普列克山口地區。雖然印方稱此舉系「登山科考」行動，允許民間人員參加，但此舉終究是印軍在中印敏感地帶的冒險行為。

在2020年6月17日，幾名在15日夜於加勒萬河谷被解放軍打死的印軍被送回原籍比哈爾邦，這幾位參與的「雪豹行動」並不順利，但愛國熱情還是讓印度人民黨陣營贏下了2020年度比哈爾邦的地方大選。此後，印度各地的政客也學會了借「烈士」賺取人氣的手段。（路透社）

分析認為，由於印度軍事在實力上與中國存在巨大差距，中印之間的前景可能並不樂觀。包括索內（Pravin Sawhney）在內的一些印度軍事專家認為，莫迪當局在拉達克一線喪失地緣政治平衡後，其對北京的態度好轉或傾向於尋求「temporary reprieve」（暫時緩解）。這使得印方可能會停止危險行動，但印方也會在短期內採取一系列進攻性防禦的手段，印軍在２月下旬後向拉達克一帶的部署就與之形成了印證。