哈里梅根與王室爭拗掀全球熱話　澳洲前總理趁機倡國家脫離英聯邦

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-09 18:45

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時向王室作出大控訴，引發國際關注，甚至在澳洲國內，竟重新引起應否脫離英聯邦的討論，澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）指，澳洲人是時候考慮脫離英聯邦。

前總理：元首應是澳洲公民

《衛報》報道，特恩布爾指澳洲人是時候考慮脫離英聯邦，他又對澳洲廣播公司電視（ABC TV）說：「我們的國家元首應該是澳洲公民，應該是我們其中一人，而非英國的女王或國王。」

英聯邦：圖為2015年9月15日，澳洲時任總理特恩布爾身處坎培拉國會。（Getty）

特恩布爾稱，今時今日在澳洲仍有很多人是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的粉絲，包括他自己，但只有少數人支持王室。

他又指，在1999年時，澳洲國民已用投票決定不採用共和體制，意味不會在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的統治期完結前再討論此事，但他指「在英女王統治完結後，那就是我們再去主張的時候：好了，我們已過了分水嶺，我們真的想讓那碰巧是英國元首的人，是英國的國王或女王也好，自動就讓他成為我們的國家元首嗎？」

新西蘭：未感到人民渴望顯著改變

新西蘭也是英聯邦成員，英女王至今仍是當地國家元首。總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，她未感覺到新西蘭人渴望在憲法安排上有顯著的改變，她也不預期國民會在此事上快速改變看法。